Dirileceğiz

Necla Kaplan

Hissetmeyecekse; parmak uçlarım kalemin mevcudiyetini, niye varlardı? Ağlamayacaksa gözlerim, niye varlardı? Ya yüreğim, sızlamayacaksa bir seher vakti ölen sabinin annesine vedasına, niye insan sıfatının arkasına gizliyorum mevcudiyetimi? Kuşlar uçarsa gökyüzü biraz daha gökyüzü olur. Rahman’ın yarattığı kainatta, sınırlı olan insan aklının tahayyül edemeyeceği bir denge mevcut. Her şey bir sır perdesi arkasında kendince bir alem. Her yaratılmış, zerreden kürreye insana hizmet etmektedir. Gökyüzü varsa boşa değil, kuşlar uçuyorsa öylesine değil.