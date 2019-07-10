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Direnişteki işçilerin Cargill zaferi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren gıda şirketi Cargill’de sendikal çalışmalar sebebiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade ve sendikal tazminat davasının karar duruşması yapıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
Direnişteki işçilerin Cargill zaferi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren gıda şirketi Cargill’de sendikal çalışmalar sebebiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade ve sendikal tazminat davasının karar duruşması yapıldı. Orhangazi Adliyesi’nde görülen davada işine son verilen Cargill çalışanları için işe iade kararı verildi.



Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren gıda şirketi Cargill’in fabrikasında çalışırken Tek Gıda İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılan 14 işçi işlerine dönme mücadelelerini kazandı. İşten çıkartıldıktan sonra Cargill’e karşı 449 gün boyunca direnen işçiler ve sendikanın açtığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Orhangazi Adliyesi’ndeki mahkemede karar işçiler lehine verildi.



Davanın sonuçlanmasının ardından Cargill direnişçileri adliye önünde bir araya geldi. İşçiler adına açıklamayı ise Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya yaptı. Türk yargısının Cargill işçileri için ‘sendikal sebeplerle işten çıkartılmışlardır’ şeklinde karar verdiğini ifade eden Karlıkaya, "Mahkeme Cargill işverenlerini sendikal tazminata mahkum etti. Tüm dostlarımıza ve öncelikle Tek Gıda İş Sendikası’na bugüne kadar mücadelemize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık Cargill mücadelesi yeni bir safhaya geliyor. Cargill işvereninin 20 günlük yasal süresi var. Bu sürede bu arkadaşlarımızın yaptığı hatadan vazgeçip ve arkadaşlarımızın tekrar o fabrikada işbaşı yaptırmalarını talep ediyoruz. 20 günlük yasal sürenin sonunda temyiz etmek gibi veya işbaşı yaptırmayacak yada sadece paralarını ödemek gibi bir tutum içerisine girerse Cargill yönetimi, herkes bilsin ki biz o İstanbul’a geleceğiz orada yatacağız. Buradan yetkililere de seslenmek istiyoruz, bize gelip ‘Burada yapamazsınız, edemezsiniz’ demeyin, gidecekseniz Cargill işverenlerine gidin bu sorunu düzeltsinler. Biz suçsuzuz, biz masumuz, biz anayasal hakkımızı kullandık ve bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sendikalaşmak işinin anayasal hakkıdır, bunu herkes bilsin. Biz işçi sınıfına bir yol çiziyoruz. Çizeceğimiz bu yolda da vazgeçmeden devam edeceğimizi bütün dünya aleme ilan ediyoruz" dedi.



Türkiye pazarında onlarca şirkete sahiplik yapan ABD merkezli çok uluslu şirket olan Cargill yönetimi, 17 Nisan 2018 tarihinde, 14 işçisini işten çıkarttı. İş akdine son verilen personel Tek Gıda İş Sendikası’na üye oldukları için işten atıldıklarını iddia ederken, Cargill ise hükümetin nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e indirmesini gerekçe göstermişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
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