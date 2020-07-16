Direniş Türkiye’ye dirilişi getirdi! Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın...

Milletin iman dolu yüreğini siper ederek tankları demir yığınına dönüştürdüğü, hain planları yenik ekin yaprağı hükmüne düşürdüğü, darbeci alçakları kodeslere tıktığı 15 Temmuz kalkışmasının bastırılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Sıkılı yumrukların semaya yükseldiği, tekbirlerin mü’minlere cesaret, darbecilere korku saldığı o kutlu geceyi kanlarıyla aydınlığa kavuşturan 251 şehidimizin omzunda Türkiye’nin yükseldiğini söyleyen ilahiyatçılar ve askerler “Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın” niyazında bulundu.

Şehidlerin temiz kanı hesapları boşa çıkardı

Akit’e konuşan Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan, “Türkiye üzerinde karanlık, kinli, kinci, kanlı hesaplarını boşa çıkaran şehidlerimizin temiz kanı olmuştur. Gün geçtikçe onların bu konuda ödediği bedelin değerini çok daha iyi anlıyoruz” dedi. Darbe gecesi şehid Ramazan Sarıkaya ile birlikte Fatih’teki vakıflarından çıkarak Saraçhane’ye ilerlediklerini anlatan Kayan, “Saraçhane’ye çıkar çıkmaz silah seslerini duyduk. Bunun ardından Ramazan Sarıkaya kardeşimiz gözden kayboldu... 10 dakika sonra ise vurulduğu haberini aldık. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehadete ulaşan Ramazan kardeşimize ve tüm şehidlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların kanlarının bereketiyle ümmet ve millet çok büyük bir badireyi boşa çıkarmıştır” sözlerini sarf etti.

Nemrutları iman gücü deviriyor

Şehidlerin yolumuzu aydınlattığını vurgulayan Ramazan Kayan Hoca, şunları söyledi: “İlk şehid Habil’den günümüze gelene kadar; tüm Kabillerin, Firavunların, Belamların, Nemrutların hesabını boşa çıkaran şehidlerin adanmışlık bilincidir. Zulmün, zilletin karşısında duran şehidlerimize hakkımız helal olsun. Firavunların, Belamların, Nemrutların iman gücüyle nasıl kolay devrilebileceğini yeni nesil 15 Temmuz’da görmüştür.”

Ramazan Kayan, “15 Temmuz 4 yıl öncesinde kalmış bir olay değildir. O direniş bilincini tüm zamanlara sunmamız, taşımamız gerekmektedir. İnşallah bu ruhun, bu rüzgarın karşısında hainler, zalimler ve işbirlikçiler tutunamayacaklar, 15 Temmuz gecesi aldıkları cevabı her defasında alacaklardır” şeklinde konuştu.

İhanetin kafasının koptuğu gün

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Üyesi emekli Astsubay Asım Ateş, “Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasının bastırıldığı 16 Temmuz’u, “ihanetin gömüldüğü, darbenin kafasının koparıldığı gün” olarak yorumlayan Ateş, “Sadece Türkiye için değil, bütün ümmetin aydınlık günüdür bugün. Hem İslam’ın umudu olan Türkiye’yi ele geçirme, hem de İslam’ın özünü dejenere etme projesi olan FETÖ projesinin yerle yeksan olduğu gün, bugündür. Elhamdülillah bastırdığımız tehlikenin kafası kopmuştur ama bitmemiştir, denemelere devam etmektedirler. Ancak onların taarruzları bizim de dirilişimiz devam ediyor. Ayasofya Camii kararı da direnişimiz ve dirilişimizin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Şimdi Çanakkale’yi daha iyi anladık

“Bizler pes etmeyeceğiz” diyen Asım Ateş, şöyle devam etti: “Müslümanlar olarak bizler havf ve reca arasında yaşayacağız, son nefesimize kadar direneceğiz. Hem hainlere alan bırakmayacağız hem de davamızı büyüterek sürdüreceğiz. Zalimler bilsin ki, Allah’tan başka galip yoktur. Türkiye, şehidlerin omuzlarında yükselen ülkedir. 15 Temmuz gecesinde bize Bedir’i, Uhud’u hatırlatan, Çanakkale’yi daha iyi anlamamızı sağlayan 251 kahramanımızın ruhu şad olsun.”