Direnemedi... Buda putu bir anda yerle bir oldu!

Japonya'yı vuran Jebi Tayfunu'nun üzerinden 1 ay geçti, ancak yaraları henüz sarılamadı. Bölgede halen çalışmalar devam ederken facianın maliyeti de gün geçtikçe daha çok belirginleşiyor.

Bölgedeki en büyük buda heykellerinden biri de Jebi'ye yenik düşerek yıkıldı.

Buda putu yerle bir oldu

Budistler için kutsal kabul edilen Buda putu, bölgenin en büyüklerinden biriydi. Jebi Tayfunu'nun da etkisiyle, metrelerce yüksekliğe sahip heykel yıkılarak yere yığıldı.

Jebi Tayfunu

Japonya'da etkili olan son 25 yılın en ağır tayfunu Jebi, 10 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Ölü ve yaralılar bir tarafa Jebi ülkede ağır bir maddi hasarlar oluşturdu.