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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

09 Haziran 2019 Pazar 11:39
Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri,araç merdivenini dirğe uzayarak kedinin inmesi sağladılar. İtfaiye merdiveninden yavaş yavaş inen kedi bölgeden uzaklaşmasıyla ekipler, normale döndü.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:39
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