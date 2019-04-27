0553 313 94 23

Direksiyon hakimiyetini kaybetti;zemine düştü

Zonguldak’ın Yenice ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte zemine düştü.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:43
Direksiyon hakimiyetini kaybetti;zemine düştü

Zonguldak’ın Yenice ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte zemine düştü.


Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük istikametine giden Aziz K. (24) yönetimindeki 67 DC 311 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunkum Mevkii trafik ışıklarının sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerleri parçalayarak zemine düşen sürücü Aziz K. (24)yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Olgun Gençler”den konser
    1. “Olgun Gençler”den konser
    2. Yatırımcı rehberi (4)
    3. 35 yıllık çocuk tiyatrosu ayakta kalma..
    4. “Sıfır atık” projesine dikkat çektiler
    5. Mardin’de tarihi mezarlar tahrip edildi
    6. Uludağ son yılların en iyi sezonunu..
    7. Yatırımcı rehberi (3)
    8. Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne..
    9. Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis hamlesi
    10. Yatırımcı rehberi (1)
    11. Yatırımcı rehberi (2)
    12. Yavrulayan inekleri ölen çiftçi..
    13. Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli..
    14. Vefa Küçük: "Organizasyonlardan dolayı..
    15. Paskalya Bayramı öncesi turistlerin..
    16. Faslı sevgililerin kavgası Taksim..
    17. Hainlerin Mart planı ortaya çıktı
    18. Polis aracındaki cinsel saldırıya iyi..
    19. Peugeot yeniden "Müşteri Deneyimini En..
    20. Mağara yaşamına geri döndü
    21. Elazığ’da "Uçangöz"le trafik denetimi
    22. Albaraka Türk Bağdat'ta şube açtı
    23. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda feci..
    24. Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!..
    25. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu..
    26. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu..
    27. Şaşkına çeviren olay! Arkadaşını..
    28. (Özel) Kuzuyla alışverişe gidiyor,..
    29. Zelensky ve Poroshenko tartışmasını..
    30. Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin