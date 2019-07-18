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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde takla atan araçta iki kişi yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde takla atan araçta iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı kavşağında manevra yapan N.Ç. idaresindeki 10 AAR 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkan N.Ç. ve D.Ç. hafif yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
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