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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bahçeye uçtu

İstanbul Bakırköy'de bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaçları ezerek evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, evin duvarında hasar oluştu.

25 Kasım 2018 Pazar 20:06
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bahçeye uçtu

İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesindeki Feneryolu Caddesi ile Gazi Evrenos Caddesinin kesiştiği yerde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gazievrenos Caddesi istikametinde seyir halindeki sürücü kimliği alınamayan 34 FP 554 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımdaki ağacı biçerek, duvar üzerinden apartmanın bahçesine uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yara almadan kurtulan kadın sürücü, tedbir amaçlı önce hastaneye daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kazayı gören apartman ve mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anında kaldırımda kimsenin olmamasına sevindiğini belirten mahalle sakini Osman Zor, “Karşı parkta oturuyorduk araç çok hızlıydı, birden bu ağaçları biçerek, bahçeye uçtu” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:06
  1. İstanbul
  2. Bakırköy

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