Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs takla attı: 8 yaralı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taziyeden dönenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taziyeden dönenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karacadağ eski karayolunda meydana geldi. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Demirci kırsal mahallesinde bir yakınlarının taziyesinden dönen Bayram H. yönetimindeki 35 DB 0878 plakalı minibüs, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte aynı aileden Süleyman, Halil, Anus, Mehmet, Muazzez, Halil, Ayşe ve Arif H. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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