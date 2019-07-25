0553 313 94 23

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarptı

Kayseri’de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarptı

Kayseri’de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 VK 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Yaralının olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İİT'den Somali'deki intihar saldırısına kınama
    1. İİT'den Somali'deki intihar..
    2. Başkan Akkaya Genç KOMEK Yaz..
    3. DGS puanları fizyoterapi
    4. Malezya Başbakanı Mahathir'e fahri..
    5. Milli Savunma Bakanlığında kritik..
    6. CHP'li eski vekil açıkladı: Ali..
    7. Elazığ’da mülteci sorunları ele alındı
    8. ABD'li heyetle görüşen Akar'dan açıklama
    9. Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu
    10. Malazgirt Zafer Anıtı’nda çevre..
    11. "Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde..
    12. Evin kombisinden yılan çıktı
    13. Eda Erdem Dündar: "Avrupa..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"
    16. Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile..
    17. Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz..
    18. Dev kaya parçası evin üzerine düştü
    19. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün..
    20. DGS puanları hemşirelik
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı