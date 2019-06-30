Direksiyon başında uyuyan sürücü şarampole uçtu Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon başında uyuyan sürücü şarampole uçtu.

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon başında uyuyan sürücü şarampole uçtu.

Kaza, Elmalı-Sansarak köyü yolunda meydana geldi. 16 FBN 58 plakalı yarı ticari aracın sürücüsü Ahmet Sevimli, direksiyon başında uyuyakaldı. Aracın hakimiyetini kaybeden Sevimli, tarlaya uçtu. Kazada yan yatan otomobilde yolcu koltuğunda oturan Nuran Sevimli yaralandı. Yaralı kadın 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevimli, buradan Bursa’ya sevk edildi.

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