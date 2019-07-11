0553 313 94 23

Direksiyon başında kanlı infaza müebbet hapis cezası

Eskişehir’de bir kişinin aracının direksiyon başında tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada, iki sanıktan birine müebbet hapis cezası verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
Direksiyon başında kanlı infaza müebbet hapis cezası

Eskişehir’de bir kişinin aracının direksiyon başında tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada, iki sanıktan birine müebbet hapis cezası verildi.


1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Cevat Kılıç (43), tutuksuz sanık Yasin Kılıç (34) ile taraf avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan Cevat Kılıç, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Olay günü maktul Mustafa Ulusoy ile görüşeceklerini, ancak bu kişinin buluşmaya gelmediği yönündeki ifadesini tekrar eden Kılıç, "Bir önceki duruşmada da söylemiştim. Ben Mustafa ile buluşup Bilecik Bozüyük’e kokoreç yemeye gidecektim. Bursa yolunda buluşacaktık. Gelmedi. Ben de eve gittim. Ertesi gün Mustafa’nın kaybolduğunu ve ulaşamadıklarını söylediler. Dükkanına gittim. Sonradan öldüğünü öğrendim. Benim cinayetle hiçbir alakam yok” ifadelerini kullandı.


Mahkeme heyeti, sanıklardan tutuklu Cevat Kılıç’a "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz sanık Yasin Kılıç’ın ise beraatına hükmetti.



OLAYIN GEÇMİŞİ


Eskişehir’de geçen yıl Kasım ayında Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi’nde büfe işleten ve iki gün boyunca aranan Mustafa Ulusoy (38), Yukarı Söğütönü Mahallesi’ndeki boş bir tarlada aracında ölü bulunmuştu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ensesinden tabancayla ateş edilerek iki kurşunla öldürüldüğü belirlenen Ulusoy’un katil zanlısı olarak Cevat Kılıç ile akrabası Yasin Kılıç’ı gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cevat Kılıç tutuklanmış, Yasin Kılıç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    1. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    2. Döviz kurları
    3. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    4. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    5. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    6. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    7. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    8. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    9. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    10. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    11. BJK genel kurulundaki kararların..
    12. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    13. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    14. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    15. CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü!..
    16. Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması
    17. Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını..
    18. Altının kilogramı 259 bin 100 liraya..
    19. Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev..
    20. Kaçak tüketimi önleyecek projeye..
    21. Ozan Can: “Çekişmeli bir gruptayız”
    22. ÇTSO’da olağan meclis toplantısı
    23. İtalyan gazetecilere 15 Temmuz darbe..
    24. Putin, Zelenskiy'nin teklifini..
    25. Srebrenitsa nerededir? Srebrenitsa..
    26. Başkan Bayındır: "Beyşehir leylek..
    27. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na..
    28. ABD Temsilciler Meclisinin en genç..
    29. BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22..
    30. 60 yıl sonra yeniden görmeye başladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap