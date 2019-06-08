Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Elazığ’da direksiyon başında kalp krizi geçirip, banklara çarpan aracınsürücüsü hayatını kaybetti.

Elazığ’da direksiyon başında kalp krizi geçirip, banklara çarpan aracınsürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ-Malatya yolu Karayolu Lojmanları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin K. idaresindeki 23 BR 026 plakalı otomobil, seyir halindeykensürücüsü kalp krizi geçirdi. Bu sırada otomobil önce kaldırıma çıktı ardından çocuk parkında bulunan banklara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücü kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis inceleme yaptı.

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