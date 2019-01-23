Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 40 NC 330 plakalı otomobil sürücüsü Rahmi Erdoğan Tekin, Çiçekdağı-Kırşehir yolu Araplı Köyü mevkisinde kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği kazada, otomobilde bulunan Salih Doğmuş yaralandı. Doğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.