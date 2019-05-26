0553 313 94 23

Direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan itfaiye eri hayatını kaybetti

Gaziantep’te bir yangına müdahaleye giderken direksiyon başında rahatsızlanarak kaza yapan Ömer Balaban isimli itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:18
Direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan itfaiye eri hayatını kaybetti

Gaziantep’te bir yangına müdahaleye giderken direksiyon başında rahatsızlanarak kaza yapan Ömer Balaban isimli itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz Perşembe günü 3. Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde burada bir yangına müdahaleye giden Ömer Balaban (35) idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu önce ağaçlara, sonra da bir duvara çarparak kaza yaptı.


Kaza sonucu Balaban beyin kanaması geçirerek ağır yaralanırken, araçtaki itfaiye amiri ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 4 çocuk babası Balaban, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Balaban’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan iştahları açtı dışarıda yeme eğilimi arttı
    1. Ramazan iştahları açtı dışarıda yeme..
    2. Ortotek Gaziler, Ampute Futbol..
    3. Mızraklı: “Yüreğimizde ve aklımızda..
    4. Ramazan Etkinlikleri Alanından Marşlar..
    5. (Özel) Bu fotoğraf panosunu gören..
    6. Iğdır Üniversitesi’nde ’Uzman..
    7. "Teşvik Hırsızlarına" tedbir!
    8. Başkan Büyükkılıç’tan teknik toplantı
    9. Heyelandan son anda kurtuldu
    10. Miniklerin satranç şenliği heyecanlı..
    11. Bakan müjdeyi açıkladı! Ödemeler..
    12. İllegal bahse ve kumara MASAK merceği
    13. Kayseri’nin tescilli markası Kafe..
    14. Direksiyon başında fenalaşarak kaza..
    15. Motosikletle kimseye aldırmadan zikzak..
    16. Yılanların dansı
    17. Albaraka Türk API platformunu..
    18. Arkadaşından yardım isteyip sokak..
    19. (Özel haber) Abi-kardeş Yunanistan’da..
    20. Meyve fiyatları düşüşe geçti
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular