THY- Euroleague
0553 313 94 23

Direksiyon başında fenalaşan sürücü cam kırılarak kurtarıldı

Adana'da seyir halindeki kamyonetinde baygınlık geçiren sürücü, aracın camı kırılarak kurtarıldı- Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, hastaneye kaldırıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:52
Direksiyon başında fenalaşan sürücü cam kırılarak kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki kamyonetinde fenalaşınca baygınlık geçiren sürücü, aracın camı kırılarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bir kamyonetin düzensiz şekilde park edildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki kamyonetinde fenalaşınca baygınlık geçirdiği anlaşılan sürücünün ikazlara tepki vermemesi üzerine ekipler, aracın camını kırarak kapıyı açtı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Gümüş (36), ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Gümüş'ün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sürücünün hastaneye kaldırılmasının ardından kamyonet, polis ekipleri tarafından Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:52
  1. Adana
  2. kalp krizi
  3. kamyonet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metrobüs arıza yaptı, kuyruklar Sefaköy'e kadar uzadı
    1. Metrobüs arıza yaptı, kuyruklar..
    2. Trabzonspor, Sivas Belediyespor..
    3. İSO Türkiye İmalat PMI, kasımda..
    4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    5. CHP'li başkanlara uyuşturucu operasyonu!
    6. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    7. Rusya ve Arjantin'den nükleer anlaşma
    8. Alaattin Yüksel kimdir nerelidir?
    9. Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
    10. Kanada'nın resmi yayın kuruluşundan..
    11. Bakanlıktan engel tanımayan çalışmalar
    12. Fiyat artışları (4)
    13. Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı
    14. Fiyat artışları (3)
    15. Fiyat artışları (2)
    16. Küçük Sena sosyal medya desteği ile..
    17. GRAFİKLİ - Kasım ayının zam şampiyonu..
    18. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 14..
    19. Atıklar işitme engellilerin elinde..
    20. Şems Çakıroğlu kimdir nerelidir?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor