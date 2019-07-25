"Diplomatın yaralanması olayının siyasi arka planı yok" Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey:- "Olayın siyasi arka planı yoktur. Olay, kavga sonucunda meydana gelmiştir"

MİNSK (AA) - Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralanmasına ilişkin, "Olayın siyasi arka planı yoktur. Olay, kavga sonucunda meydana gelmiştir." dedi. Makey, Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinde görevli diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Makey, "Olayın siyasi arka planı yoktur. Olay, kavga sonucunda meydana gelmiştir." diye konuştu. Diplomata yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Makey, "Türk yetkililerine, diplomata yapılan acil yardımdan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.