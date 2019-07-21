0553 313 94 23

Diplomatımızı şehit eden terörist Mazlum Dağ'ı MİT böyle enseledi!

Erbil’de diplomatımızın şehit olduğu hain saldırının faili PKK’lı Mazlum Dağ'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı. Eli kanlı hain Mahmur’daki terör kampına sığınacakken MİT tarafından enselendi.

21 Temmuz 2019 Pazar 07:51
Diplomatımızı şehit eden terörist Mazlum Dağ'ı MİT böyle enseledi!

Irak’ın Erbil şehrinde diplomatımızı şehit eden HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi, terörist Mazlum Dağ ile bir arkadaşı yakalandı. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görev yapan Osman Köse’nin şehit edildiği hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Mazlum Dağ olduğu tespit edildi. Mazlum Dağ hakkında derin bir araştırma yapan MİT, teröristin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğunu belirledi. Kalleş saldırıdan 2 saat sonra Erbil’e giden Türk istihbarat yetkilileri, hemen çalışmalara başladı ve Mazlum Dağ ile aynı yerde çalışan 18 kişi ile Dağ’ın kız arkadaşı ve yakın arkadaşını takibe aldı.

Mahmur kampına kaçacaklardı MİT yakaladı

Terörist Dağ’ın bölücü örgüt PKK’nın saflarına katılacağı ihtimali üzerinde duran yetkililer, Erbil’in çıkışlarında büyük bir titizlikle kontroller yaptı. Bölgede 2 operasyon birden düzenlendi. İlk operasyonda suikastla ilgisi bulunan 2 terörist ele geçirildi. Bu teröristlerin verdiği ifadeler doğrultusunda istihbarat birimleri, ikinci operasyon için düğmeye bastı. Terör örgütü PKK’nın kamplarına katılmak üzere Erbil’den kaçmaya çalışan Mazlum Dağ ve kendisine yardım eden Dıjvar Mamend Yusuf' kod adlı  terörist M. Bisksız Erbil güvenlik birimleriyle Türk istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla Mahmur yolunda kıskıvrak yakalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 07:51
  1. Diyarbakır
  2. mit
  3. erbil
  4. Mazlum Dağ
  5. HDP Milletvekili Dersim Dağ
  6. diplomat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diplomatımızı şehit eden PKK’lı Mazlum Dağ'ı MİT yakaladı
    1. Diplomatımızı şehit eden PKK’lı Mazlum..
    2. Lufthansa'dan kritik karar! Uçuşları..
    3. Rumlardan alçak provokasyon! Kapıları..
    4. ABD'li komutan haddini aştı! Erdoğan'a..
    5. Diyarbakır'da çatışma! Terör hücresine..
    6. Başkent’te restoranda yangın çıktı
    7. Başkentte uyuşturucu satıcısı yakalandı
    8. Başkentte iş yeri yangını
    9. 21.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Ankara'da asayiş uygulaması
    11. Şile yolunda trafik kazası: 2 ölü 5..
    12. Diyarbakır’da bir eve düzenlenen..
    13. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde trafik..
    14. New York'ta Osmanlı mahallesi turu
    15. Gölde kaybolan 2 kişiyi arama..
    16. Serinlemek için göle giren 2 kuzen..
    17. Elazığ'da ev yangını
    18. İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege..
    19. Cocu'dan 'Ali Koç' açıklaması!
    20. GÜNCELLEME - 2 Konya'da iki otomobil..
    21. Irak'ta Haşdi Şabi'ye 'kimliği..
    22. Kurban ibadetinizi tehlikeye atmayın!..
    23. Hamas'tan İran ziyareti
    24. Servisle otomobilin çarpıştığı kazada..
    25. Serinlemek için göle giren 2 kuzen..
    26. Rumlardan KKTC tarafına molotof’lu..
    27. Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “büyük..
    28. Traktör kazasında baba öldü oğlu..
    29. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
    30. British Airways'in Kahire uçuşlarını..
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    F-35 kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!
    F-35 kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!