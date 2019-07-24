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Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti

Ankara Valisi Vasip Şahin:- "Bir emekli askerimiz, albay rütbesinde, aynı apartmanda komşusu olan, Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev'u münakaşa sonucu silahla yaralıyor. Ama olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla aynı apartmandaki evde intihar etti"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:42
Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralandığını, olayın faili emekli albayın ise intihar ettiğini açıkladı.

Vali Şahin, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, "Bir emekli askerimiz, albay rütbesinde, aynı apartmanda komşusu olan, Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev'u münakaşa sonucu silahla yaralıyor. Derhal hastaneye getirildi, müdahaleler yapıldı. Ama olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla aynı apartmandaki evde intihar etti." dedi.

- "Siyasi değil"

Vali Şahin, ilk etapta siyasi bir yönü olmadığını tespit ettikleri olayla ilgil araştırmaların tüm detaylarıyla devam ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla olayı araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere veya tahminlere göre olayın siyasi bir yönü yok. Bütün boyutları ve detaylarıyla arkadaşlarımız konuyu araştırıyor. Araştırma cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde devam edecektir."

Diplomatın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine ise Vali Şahin, "Şu anda ameliyatta. Doktorlarımız henüz ameliyattan çıkmadıkları için bir şey demiyorlar, ama ümit ediyoruz ki çok ciddi bir konu olmasın. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönsün." bilgisini paylaştı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:42
  1. Ankara Valisi Vasip Şahin

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