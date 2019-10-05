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ABD ile İngiltere arasında yeni kriz! Diplomat eşi katil oldu, apar topar ülkeden kaçtı

Bir ABD'li diplomatın eşi, İngiltere'de ölümcül bir kazaya karıştıktan sonra diplomatik dokunulmazlık isteğiyle ülkeden apar topar kaçtı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:27
ABD ile İngiltere arasında yeni kriz! Diplomat eşi katil oldu, apar topar ülkeden kaçtı

Bir ABD'li diplomatın eşi İngiltere'de ölümcül bir kazaya karıştıktan sonra diplomatik dokunulmazlık isteğiyle ülkeden ayrıldı.

İngiltere ile ABD arasında diplomatik kriz çıktı. İngiltere, ABD'yi diplomatın eşine verilen ayrıcalığı yeniden değerlendirmeleri konusunda uyardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raad, "ABD büyükelçisini aradım ve bu kararlarından dolayı İngiltere'nin hayal kırıklığına uğradığını ifade ettim. Ayrıca durumu yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyardım" dedi.

19 yaşındaki Harry Dunn isimli genç 27 Ağustos'ta motosikletiyle seyir halindeyken ABD tarafından kullanılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne yakın bir yerde bir ters yönden gelen arabayla kafa kafaya çarpışmıştı. Dunn, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

42 yaşındaki Amerikalı bir kadının soruşturmalarda şüpheli olarak işlem gördüğü ve İngiltere'yi terk ettiği teyit edildi.

ABD Büyükelçiliği'nin ise kurbanın ailesine 'en içten taziyeleri'ni sunduğu bildirildi.

Basına yansıyan haberlerde kadının diplomatik dokunulmazlık istediği ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:27
  1. Harry Dunn
  2. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü
  3. ABD
  4. İngiltere

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