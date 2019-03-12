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Diploma denkliği için STS takvimi belirlendi

Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için yapılan 2019 Seviye Tespit Sınavı takvimi açıklandı

12 Mart 2019 Salı 12:20
Diploma denkliği için STS takvimi belirlendi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için yapılan 2019 Seviye Tespit Sınavı (STS) takvimi belirlendi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 STS, tüm mühendislik alanları ile fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hemşirelik, hukuk, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı alanlarında yapılacak.

Sınav, 4 Mayıs'ta düzenlenecek. Başvurular, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresinden 13-20 Mart'ta yapılacak. Sınav giriş belgeleri 24 Nisan-3 Mayıs'ta erişime açılacak.

Sınav sonuçları, 24 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçlara itirazlarını 27-29 Mayıs'ta yapabilecek. İtirazların sonuçları ise 13 Haziran'da adaylara duyurulacak.

- Yapılandırılmış Klinik Sınav ile İlmi Hüviyet Tespiti

Öte yandan, Hacettepe Üniversitesince tıp doktorluğu alanında yapılacak "Yapılandırılmış Klinik Sınav" nisanda düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesi tarafından da diş hekimliği ile bilgisayar, gıda, hidrojeoloji, inşaat, jeoloji, mekatronik ve yazılım mühendislikleri alanlarında nisanda "İlmi Hüviyet Tespiti" yapılacak.

Her aday 2019 yılında bir kez Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespiti'ne girebilecek.

Sınav ve başvuru tarihi, başvuru yöntemi, ücreti, sınavla ilgili usul ve esaslar gibi bilgiler, martta ilgili üniversitelerin internet sitesinde yayınlanacak.

Adayların, ilgili üniversitelerin internet sitelerini takip etmesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:20
  1. İlmi Hüviyet Tespiti
  2. STS
  3. Yapılandırılmış Klinik Sınav
  4. YÖK
  5. Yükseköğretim Kurulu

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