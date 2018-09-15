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Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ Parti'de 20 kişi istifa etti

Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'de Muş'un Merkez İlçe Başkanı Basri Gündoğdu ve beraberindeki 20 kişi, istifa etti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:20
Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ Parti'de 20 kişi istifa etti

Muş'ta İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Basri Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeniden yaptıkları değerlendirme sonucu istifa kararı aldıklarını söyledi.

Gündoğdu, "Muş İl Teşkilatı'nda büyük bir yara olduğunu tespit ettik. Bu yaranın tedavi edilmesi için genel merkeze gönderdiğimiz rapor doğrultusunda hareket edilmediğini gördük ve 20 arkadaşımızla partiden istifa ettik" diye konuştu.  

 İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık da şu ana kadar sadece Gündoğdu ve Keser'in istifa dilekçelerinin parti yönetimine ulaştığını bildirdi.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:20
  1. iyi parti
  2. Meral Akşener
  3. Muş
  4. Basri Gündoğdu

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