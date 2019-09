Dinsizler ve devlet-millet düşmanları panikte!

Kubilay Ertekin/Kuşadası

Yıllardır gözyaşı dökerek yaşayan Diyarbakırlı mağdur anne-babaların, şu an PKK destekçisi olan ihânet ocağına hücûmları, inanç ve millî irâde düşmanlarını ve şimdiye kadar halkın kan ve gözyaşından beslenen alçak ve hâinleri panikletti. Ayrıca tüm sivil toplum kesiminin geç de olsa bu haklı olaya destek verip sâhip çıkmaları her türlü takdirin fevkindedir. Buna Kızılay’ın da çadır ve baraka kurup gıda yardımı vs şeklinde müzâhir olması gerekir… İşin aslı; PKK’yı dağda-bağda koruyup, kollayarak onlara can suyu veren ve besleyen hainler, işte o ve benzeri habâset yuvalarındakilerdir.

Buna rağmen yaptıkları onca alçaklıktan, hıyânet ve cinâyetlerden aslâ nedâmet duymayıp oradaki mazlum ve mağdurları tehdit ve tâciz eden hâinlerin küstah tavırlarının haddi hukuken bildirilmeli, bunlar cinâyet suçu ile yargılanmalıdırlar. Oradaki kadınların ve destek veren yöre halkının bu asil davranışları, devlet-millet için çok büyük bir fırsattır. Bu altın fırsatı kaçıranlar, ülkeye telâfisi mümkün olmayan büyük bir kötülük yapmış olurlar…

Ayrıca onca hâinlerin tehdit, tâciz ve baskılarına rağmen bu halkın öylesi bir davranışta bulunmaları, devlete güven duygusunun bir gereğidir. Her şeyden evvel bu olay içteki ve dıştaki PKK destekçilerinin işine gelmeyen, onları çıldırtan, kudurtan, panikleten ve kahreden bir durumdur. İşte bu yüzden yetkililer; “Bunu devlet organize ediyor(!) ve yörede yapılan kayyım hâdisesini gözden kaçırıp olayı abartıyor” (17/9/2019 Basın) şeklindeki âdî ve alçakça yapılan tüm yalan, iftira ve tezviratlara, aslâ pirim ve önem vermeden, halkın bu haklı davranışlarını sonuna kadar desteklemelidir. Bu açıdan PKK dağda değil, asıl orada tehdit ve tehlike altındaki halkın bu onurlu duruş ve davranışlarıyla son bulup bitecektir. Bu gerekçeyi hiç kimsenin göz ardı etmemesi gerekir... Zâten şimdiye kadar yapılan onca mücâdelenin asıl sebebi ve varılmak istenen netice bu idi. O yüzden akıllı ve basiret sâhibi kimselerin bu altın fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Çünkü bunu istemeyenler ve en fazla çemkirip-cıyaklayanlar, hiç ummadıkları bir olayın ânında zuhur etmesini hazmedemeyen, devletin-milletin işini kolaylaştırdığı halde, içteki siyâsi, bozguncu hâinlerin planlarını bozan ve onları zora sokan, açık-gizli tüm PKK yanlısı olan şer cephesi ve destekçileridir…

Tabii bütün bunlar; teşvik, destek ve özendirme şeklindeki o göstermelik; ”TUT-SAL” zihniyetiyle değil, caydırıcı bir cezâ ile desteklenmelidir.. Örnek olarak; sözde çocuk yaştaki bir sürü hayta ve haydutların hırsızlık, soygun, cinâyet, gasp ve kapkaç gibi onca basit(!) suçlardan (çocuk diye salınan) ve yaptıkları çapuldan bıkarak şimdi de teknolojiye merak sarıp “HACKER ÇETESİ” oluşturmalarındaki (10/9/2019 Basın) Asıl suçlular kimlerdir? Çocuksa, çocuk! Bu hayta ve haydutlar onca halkın malına, canına zarar vermesini bildikleri gibi, cezâsını da çekmelidirler. Ne demek serbest bırakmak!? Gerçek suçlular, uygulanan (mevzuat) hazretlerini toplum yararına düzenlemeyip sudan sebeplerle onları kasten sokağa bırakan ve halkın huzûrunu bozanlar mı!? Yoksa o yasaları mevcut şartlara ve halkın ihtiyaçlarına uygun hâle getirmeyen ve yeniden bir yasa düzenlemeyenler midir? Gerçekten insan mantığını zorlayan olaylar yaşanıyor. Bunca sorumlu-zorunlu kimseler her gün için medya ve basında yaşanan ve görülen bunca soygun, vurgun, cinâyet, gasp gibi iğrençlikleri görüp-dinledikten sonra bir, iki ah-vah etmekle tatmin mi oluyorlar? Değilse o kadar uzman geçinen(!) insanlar bu kör gidişe neden bir çözüm ve çâre bulmuyorlar?. Oysa sâdece PKK’lı hâinlerin yaktığı onca ormanları günde bir öğün yemekle bir suça bir yıl şeklinde çalıştırmaları bile yeterlidir.