Dinsiz ilim var mı?

Abdulvasih Duran

İlim kelimesi Arapça’da “Ayn-Lam ve Mim” harflerinden oluşan bir kökten gelir. “İlim” gibi “Alem” kelimesi de aynı üç harfli kelimeden gelir. Bunun anlamı kainat “ilim” ile kuruldu demektir. Allah’ın bir ismi de “Alim” olduğuna göre “alemi”, “Alim” olan “Allah” “ilim” ile yarattı anlamı çıkmaktadır.

Her nedense ilimler bölümlere ayrılırken genellikle şu iki kısım çok kullanılır:

1- Dini ilimler,

2- Pozitif ilimler.

Oysa bu yanlış bir ayrışmadır. Çünkü zararlı olmayan her ilim dinîdir veya diğer bir ifadeyle ilahi kaynaklıdır.

Örneğin, “Coğrafya“ ilmi dinî bir ilimdir. Çünkü Allah’ın yarattığı yeryüzü şekillerini inceler. Dolayısıyla doğru ve tarafsız bir coğrafya dersi Allah’ın yaratma kudretini, eşsiz yaratılışı bize anlattığı için bir ilahi derstir. Keşke aramızdaki din karşıtlarının inadı olmasa da coğrafya dersi kitabına konu ile ilgili ayet ve hadisler yazılabilse. ”Her parlayan şeyi yakıcı” zanneden bazı kesimler “DİN” kelimesi geçti mi adeta sıtma hastalığına yakalanıyorlar.

Oysa yeryüzü ile ilgili o kadar çok Kur’an ayetleri vardı ki, bunları görmemek gerçek ilme ulaşmamak demektir. Çünkü Allah’ın ilmi kesin bilgidir. İnsanların kendi bilgilerinin çoğu ya yanlıştır veya eksiktir.

Bu anlamda örnek verdiğimiz coğrafya dersi ile ilgili Kur’an’a baktığımızda şu ayetleri görürüz:

- “Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var!? Hayır, onların çoğu bilmiyor” (Neml, 61).

- “Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik.” (Enbiya, 31).

- “Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik” (Kaf, 7).

Örneğin, doğru bir “Tarih” dersi de ilahi bir ilimdir. Zanna ve tahmine dayanmayan ilk insanın maymundan ve mağaradan geldiği değil de Hz. Adem (as) olduğunu söyleyen bir tarih elbette ki ilahi bir ilimdir. Kur’an; yeryüzünü gezmemizi, önceki insanların akibetini görüp düşünmemizi istemektedir:

- “Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.” (Muhammed, 10).

- “Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı” (A’raf, 11).

Örneğin “İngilizce” dersi de ilahi bir derstir. İngilizce vb. diller gâvur dili değildir. Çünkü Yüce Rabbimiz dillerimizin ve renklerimizin varlığını ve farklılığını Allah’ın kudretinin alameti olarak bize bildiriyor: ”Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” (Rum, 22).

Örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak şunu söyleyelim ki herhangi bir ilim yanlış ve kötü amaçla kullanılmadığı sürece hepsi ilahi kaynaklıdır. Tekrar etmek gerekirse keşke her ders kitabının konuları içinde ilgili ayetler yazılabilseydi. Belki o zaman günümüzdeki gibi kötü alışkanlıklara bulaşmış, amaçsız, gayesiz, suç işlemeye meyilli bir kısım gençler yetişmezdi.

Ve belki de kâinatın kendi kendine oluştuğunu rahatlıkla söyleyen ilim insanı olmazdı. Tavandaki lambaya kendi kendine olmuştur dediğiniz de sizi deli ilan edenler, gökyüzündeki güneşe kendi kendine olmuştur diyebiliyorlar. UNUTMAYIN: Doğru ilim akla ışık tutar. Yanlış ilim ise aklı devreden çıkarır.