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Dinlenme tesislerinde mescid sıkıntısı

Şehirlerarası seyahatte dinlenme tesislerinde ibadethane sorunu yaşanıyor. Birçok tesiste vatandaşların namazlarını kılabilmesi için mescid bulunmuyor. Çok sayıda tur ve yolcu otobüsünün uğradığı Afyonkarahisar’ın çıkışındaki Kolaylı Tesisleri’nde ibadethane bulunmaması büyük tepki çekiyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
Dinlenme tesislerinde mescid sıkıntısı

Anayasal güvence altında olmasına rağmen Türkiye’de ibadet engelleri yaşanmaya devam ediyor. Şehirlerarası seyahat eden vatandaşların mola verdiği dinlenme tesislerinde ciddi oranda ibadethane sorunu yaşanıyor. Bazı dinlenme tesislerinde vatandaşların namazlarını kılabilmesi için mescid bulunurken birçok tesis bu hassasiyeti göstermiyor. Mola sürelerinde ibadethane sıkıntısının yaşandığı mekanlar arasında Afyonkarahisar’daki “Kolaylı Dinlenme Tesisleri” de yer alıyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin kesiştiği Afyonkarahisar’ın çıkışında bulunduğu için çok sayıda tur ve yolcu otobüsünün uğradığı Kolaylı Tesisleri’nde ibadethane bulunmadığı, namaz kılmak isteyen vatandaşların tesisin karşısında yer alan benzin istasyonundaki mescide yönlendirildiği belirtiliyor. Söz konusu mescidin oldukça küçük ve yetersiz kaldığı yönünde şikayetlerde bulunan yolcuların şikayetlerinin dikkate alınmadığı ifade ediliyor.

Mescid yok, yolcular çimlerde namaz kılıyor

Kolaylı Tesisleri’nde ibadethane engeliyle karşılaşan Hüda-Par İzmir Kurucu İl Başkanı Hüseyin Şadi, Gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada, kongre için 150 kişilik ekiple Ankara’dan döndüklerini ve kiraladıkları otobüslerin Afyonkarahisar’da mola verdiğini belirterek, “Kolaylı Tesisleri’nde yoğunluğa rağmen maalesef mescid yok. Karşı taraftaki akaryakıt istasyonunun arkasına en fazla 10 kişinin sığacağı bir mescid ve iki kişinin abdest alabileceği bir şadırvan yapmışlar. Aynı anda yüzlerce yolcunun mola verdiği tesiste insanlar namaz kılmakta sıkıntı yaşıyor. Hava yağışlı olmadığı için bazı arkadaşlarımız namazlarını çimler üzerinde kıldı. Ancak kışın soğukta ve yağışlı havada ibadetini yerine getirmek isteyen yolcular ne yapacak?” dedi.

Söz verdiler yapmadılar

Ankara’ya gidip gelmek için bu yolu kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan Hüseyin Şadi, “Üç yıl önce bu sorunu tesis yetkililerine ilettik, ‘projemiz hazır yapacağız’ dediler. Ancak ne yazık ki hiçbir gayret göremedik. Burada vereceğimiz son molamız olacak. Bundan böyle başka tesislerde mola verdireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm tesislere mescid zorunluluğu getirilsin

Mağdur yolculardan Müslüm Aktürk, “Molalarda yolcuların maksimum 30 dakikalık süresi oluyor. Mescid ile lokanta, market gibi alanlar aynı binada olmadığı için hem zaman kaybına uğruyor ve bu yüzden yemek yemeye zamanımız kalmıyor. Aynı zamanda yağışlı, soğuk havalarda ıslanıyor ve üşüyoruz” dedi. Aktürk, Türkiye genelindeki tüm dinlenme tesislerinde namaz engellerinin yaşanmaması için AVM gibi sosyal yaşam alanlarına getirilen mescid zorunluluğunun dinlenme tesisleri için de geçerli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İşletmeden açıklama: Projemiz var

Kolaylı İşletme Müdürü Ahmet Sertdemir, konuya ilişkin muhabirimize yaptığı açıklamada mescidin kurumdan ayrı bir yerde olduğunu kabul ederek, gece saatlerinde yolcu yoğunluğundan dolayı mescidin yetersiz kaldığını ve daha büyük ibadethane inşası için proje yürüttüklerini ifade etti.

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Afyon
  4. ibadet engelleri
  5. dinlenme tesisleri
  6. mescid
  7. Kolaylı Dinlenme Tesisleri
  8. Hüda-Par İzmir Kurucu İl Başkanı Hüseyin Şadi
  9. Akit
  10. Kolaylı İşletme Müdürü Ahmet Sertdemir

YORUM YAZ

  • ahmetahmet14 dk önce
    vah vaaah vaaaaah.... tek dert bumu simdi
  • cemaleddincemaleddin30 dk önce
    Iyiki bulunmuyor, zira WC ler müslümanliga Uygun degil, yani pislik,koku dizboyu, sadece soguk su ve hortum ile temizleme (guya) yapildigini zannediyorlar. Türkiyede her yerdeki WC lere girilmiyor. WC leri temizleme kurslari verilmeli. Üstünkörü temizlik temizlik degildir. Ayrica Alaturka WC lerde Sifon kullanilmiyor dolayisiyla Kanal kokusu WC lerden iceri sirayet ediyor. Gider borularin bitiminde hava giri imkani yok. Yani Afrika usulu tesisatcilik var Türkiyde.
Bugünkü Akit

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