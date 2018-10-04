Dinlenme tesisleri denetlensin!

FATMA AL

Malatya’dan İstanbul’a gelirken, 3 yerde mola verdi otobüsümüz. İnanın bana, her dinlenme tesisinde fiyatlar fahiş düzeydeydi. Düşünebiliyor musunuz? Bir kek 3 TL, bir içecek 5 TL ve bir gözleme ise sadece ama sadece 9 TL’ydi. Allah aşkına yani mecburiyetten dağ başında verilen molalarda zorunlu olarak alacağımız ürünler için bu fiyatlar fırsatçılık değil de nedir?