Dinlenme tesisleri denetlensin!
Gazetemiz okurlarından Fatma Al, şehirlerarası yollarda bulunan dinlenme tesislerindeki fiyatlandırmaya ilişkin görüşlerini bizimle paylaştı.04 Ekim 2018 Perşembe 12:56
FATMA AL
Malatya’dan İstanbul’a gelirken, 3 yerde mola verdi otobüsümüz. İnanın bana, her dinlenme tesisinde fiyatlar fahiş düzeydeydi. Düşünebiliyor musunuz? Bir kek 3 TL, bir içecek 5 TL ve bir gözleme ise sadece ama sadece 9 TL’ydi. Allah aşkına yani mecburiyetten dağ başında verilen molalarda zorunlu olarak alacağımız ürünler için bu fiyatlar fırsatçılık değil de nedir?
YORUM YAZ