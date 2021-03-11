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Okur Postası 'Dinledikçe adeta pişiyorum'
Okur Postası

'Dinledikçe adeta pişiyorum'

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu, "Dinledikçe adeta pişiyorum" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:35:00 -
'Dinledikçe adeta pişiyorum'

35 yıllık arzuhalcılık hayatımda, edindiğim en önemli tecrübe;
Paranız var, işe yaramıyor.
Adamınız var, lâkin elinden bir şey gelmiyor. Çaresiz ve içinden çıkılmaz bir problem.
Satsan satılmıyor,
Atsan atılmıyor.
Kişileri dinlerken içimden “Allah Kolaylık Versin” diyorum.
Bu tür dilekçeleri isteksiz yazıyorum.
Para da almıyorum.
İşte bu tür hallere;
Halk arasında “Püsküllü Belâ” denir.
Takva sahibi insanlar da;
“Ağır İmtihan” derler.
Doğrusu da budur.
Allah bizi, çaresiz dertlere düşürmesin.
Lütfen şükredenlerden olalım.
Beterin beteri var.
Neler dinliyorum, bir bilseniz.
Dinledikçe, adeta pişiyorum....

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