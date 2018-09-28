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Dink davasında flaş tahliye kararı!

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanıklı davada, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken eski emniyet müdürleri Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek'in tahliyesine karar verildi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:27
Dink davasında flaş tahliye kararı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 83'üncü celseye duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklardan eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Niyazi Malkoç hazır bulundu.

SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek, yakalamalı sanık olan Niyazi Malkoç'un Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapması üzerine yakalanarak mahkemeye sevk edildiğini, sanığın sorgusu yapıldıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildiğini tutanağa geçirdi.

''DURUŞMALARA ALMANYA'DAN KATILMAK İSTERİM''
Söz alan sanık Niyazi Malkoç, "2012 yılında emekli olup Almanya'ya yerleştim. Orada ikamet etmekteyim. Ailem orada ve çalışıp onların geçimini sağlamak durumundayım. Adli kontrol yasağı devam ederse ikamet ve çalışma iznimi kaybederim. Uygun görülürse yurtdışından gelerek duruşmalara katılmak isterim" dedi. 

6 TUTUKLU SANIĞIN TUTUKLULUKLARINA DEVAM 
Mahkeme heyeti ara kararında, sanık Ali Fuat Yılmazer "Tasarlayarak adam öldürme", sanık Ramazan Akyürek'in "İhmali davranışla adam öldürme", sanıklar Hamza Celepoğlu, Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya'nın ise "Kasten öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ve sanık Ercan Gün'ün "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu bulunduklarını, olayın yıllar önce toplumda yarattığı infialin halen dahi etkilerini sürdürmesi, öngörülen cezanın ağırılığı, dosya içerisindeki istihbarat raporlar değerlendirilerek tahliyelerinin reddine ve tutukluluklarının devamına hükmetti. 

YILMAZER VE AKYÜREK'İN DİĞER SUÇLARINDAN TUTUKLULUKLARI KALDIRILDI
Heyet, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ve Ramazan Akyürek'in "Resmi belgede sahtecilik" ve "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından tutuklulukta geçirdikleri süre ve kanunda öngörülen ceza miktarları dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi.

GELECEK CELSE TANIKLAR DİNLENECEK
Mahkeme heyeti, tanıklar Selim Kutkan, Şammaz Demirtaş ve Hakan Aydıntürk'ün 18 Aralık'ta, tanıklar Halit Sağlam, Gökhan Arslan, Galip Taşkın ve Ali Oğuz Çağlar'ın 19 Aralık, Tanıklar Hüseyin yavuzdemir, İbrahim Pala, Özcan Özkan ve Volkan Altunbulak'ın20 Aralık'ta dinlenmelerine hükmetti. Mahkeme, Ali Öz'ün ev hapsinin kaldırılması talebini reddederken, sanık Niyazi Malkoç'un adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, 18-19-20 Aralık'ta üç gün süreyle yapılmasına karar verildi. 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:27
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