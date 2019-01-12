Dinin muhatabı yaşayan akıllılardır

Recep Şahan

Din (İslâm), insanın dünya ve ahiret mutluluğu için vardır. Din insana “iki dünyalı” olmayı öğretir. Bu manada din, dünyaya yiyip içip boşaltmaya gelmediğimizi, yaratıcıya kulluk etmek üzere geldiğimizi de (Zâriyat 51/56) bize tembihler. Allah kuluna irade verir. Kul iyiyi de kötüyü de hür iradesiyle seçer. İnanmak da inkâr etmek de, itaat etmek de isyan etmek de senin elinde.

Hayat bir imtihandır. (Bakara 2/155, Enbiya 21/35, Mülk 67/2) Bu hayat bitiminde sorgu var. Bu hayatın hesabı var. Büyük mahkeme var. Kirâmen Kâtibin devamlı veri topluyor. (Kaf 50/17, İnfitar 82/11-12) Öyleyse kendi kafana göre yaşayamazsın. (Kıyâme 75/36) Yaratıcının sana çizdiği programa göre yaşamalısın. Hayatta iyi bir kul olmak için yaşamalısın. İyi kul olursan ödülün cennettir. (İnfitar 82/13) İyi kul olmazsan ne olur? Sonuçlarına katlanırsın.(İnfitar 82/14) İyilere ödül olduğu gibi kötülere de ceza vardır. Şimdi düşünelim. Allah peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Bunu niçin yaptı dersiniz? Doğru yolu bulalım diye. Kafamıza göre takılmayalım diye. Allah’ın bütün bu uyarılarına, bu iyiliklerine rağmen hâlâ gaflette yaşamak akıl işi midir? Gelelim “ölüler dini” meselesine. Bir takım Müslümanın düşüncesinde din, yaşayanların ilgi alanında değildir. Sanki dinin muhatabı yaşayanlar değil de ölülerdir. Neden? Çünkü yaşarken din ile herhangi bir teşrîk-i mesaisi olmamış, din ve dine dair hiçbir şey ile yolu kesişmemiş adamın. Alnı secde görmemiş, caminin kapısının nereden açıldığını bilmez, günde 5 kez minareden yapılan “kurtuluş çağrısı” bu adam için “belediye anonsu” kadar bile anlam ifade etmemiş. Ancak bu Müslüman ölünce ailesi ilk olarak imamı arar. Salâ ile başlayan dini bir takım ritüeller defin ile devam eder. Sonra defin akşamı ve devam eden 3-5-7-40-52. gecelerde Yasinli törenler yapılır. Bu törenlerde o kadar çok Kur’an okunur, o kadar çok dua edilir ki sormayın. Bu kadar çok mistik hava içerisinde adamın vârisleri ve törenlere katılan diğer Müslümanlar rahmetlinin cennete uçtuğuna inanırlar. Hâlbuki dinin muhatabı ölüler değil dirilerdir. Kur’an bunun için gönderildi. Kur’an hayat kitabı olarak, hayat vermek için gönderildi. Özetin özeti: Dinin muhatabı yaşayan akıllılardır. Ölmeden evvel dine göre yaşanmalıdır. Bu dinin kitabını ölü kitabı olmaktan çıkarmadan kurtuluşumuz hayaldir.