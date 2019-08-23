0553 313 94 23

"Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irat edilen hutbeden:- "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlık ile asla bağdaşmayan büyük bir günahtır"- "Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir"

23 Ağustos 2019 Cuma 15:06
"Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'da kadının canı, onuru, haklarının dokunulmaz ve emanet olduğunu belirterek, "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlık ile asla bağdaşmayan büyük bir günahtır." dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma hutbesini okudu ve namaz kıldırdı.

Hutbede, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine değinerek "hunharca bir cinayet işlendiğini" vurgulayan Erbaş, "Vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi bu şekilde cinayete maruz kalan nice masuma Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrulara ve sevdiklerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbede şu mesajları verdi:

"Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan mümin 'elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir'. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını CenabıHak'tan niyaz ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:06
  1. Cuma hutbesi
  2. Cuma namazı
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  4. Emine Bulut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SGK, kayıt dışı istihdama göz yummayacak
    1. SGK, kayıt dışı istihdama göz..
    2. Irak'ın eski Başbakanı'ndan "İsrail'e..
    3. Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu
    4. Deniz Baykal'dan flaş çağrı: Harekete..
    5. TOKİ 2020 yılında kampanya yapacak mı?..
    6. Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor
    7. Uzmanlar bağımlılık yapan 'TikTok'a..
    8. AK Parti Milletvekili Kiler,..
    9. Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD..
    10. Türksat AŞ, MXGP'nin iletişim sponsoru..
    11. Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht..
    12. Kayseri emniyetinden dev tütün..
    13. "Dinimizde kadının canı, onuru ve..
    14. Samsun'da sağanak
    15. Kırşehir'de sahte içkiyi plastik su..
    16. Temizlenen kurban kesim yerlerine gül..
    17. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    18. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3..
    19. Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk..
    20. Eğitim - Bir- Sen’den toplu sözleşme..
    21. Osmanlıspor, Başkent derbisi öncesi..
    22. Kaymakam Özderin’e veda yemeği
    23. İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi..
    24. Parklar Gece kartallarıyla denetlendi
    25. Leyla Atakan doğum gününde unutulmadı
    26. Çeşme’de spor festivali heyecanı
    27. Vali yardımcıları Bayburt’a veda ediyor
    28. Katil İsrail AA kameramanını alıkoydu!
    29. TOKİ evlerinin teslim süresi kaç ay..
    30. Başakşehirli gençler belediye için..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar