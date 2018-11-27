Dinime dahleden bari Müselman olsa

Erdal Kozankaya/Kuşadası

Gözü namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz demiş atalarımız.

Ama hep nedense dinle diyanetle alakası olmayan CHP’lilerden bu hastalıklı zihniyetlilerden çıkıyor dine ezana müdahale. Bunların geçmişi de aynı kafalı bugün de aynı.

Vay efendim ezan Türkçe okunsun, namaz Türkçe kılınsın. Yahu size ne milletin müminlerin namazından, niyazından. Sanki ezan Türkçe okunursa camilere dolacaklar. Bunlar ancak meyhane doldurur. Bu kafa hâlâ otuzların, kırkların kendi tek partinin zulüm dönemini arzuluyorlar.

Mehmet Akif ne diyor biraz kulak verseler. Gerçi bunlar Akif’i de sevip okumazlar ya. “Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üzerinde inlemeli” diyor Akif’imiz. Ezanlar bu toprakların tapusudur, senedidir.

CHP zihniyeti ezanları 1932’den 1950’ye kadar okutmayan partidir. Rahmetli Menderes 1950’de iktidar olunca ezanı yeniden camilerde okuttu, bedelini de canıyla ödedi. Allah rahmet eylesin. Onu asanlara da astıranlara da Allah’ın laneti, gazabı üzerlerine olsun.

Ezan evrenseldir. Arabı da Arap olmayan İranlısı da Türkü de ve diğer tüm milletler Arapça okur. Her millet kendi dilinde okursa ezan diye bir şey kalmaz. Ezan tüm İslam ümmetinin bir parolasıdır. Ezanın ilk okunuşu nasıl olmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber alişan efendimiz Hz. Muhammed miraçtayken Allah Müslümanlara günde beş vakit namazı farz etti.

Peygamberimiz ashabıyla istişare etmeye başlar günde beş vakit namaz için nasıl işaretleşip toplanacaklarını konuşurken sahabelerden biri şöyle der Peygamberimize: Vakit geldiğinde çan çalalım.

Çan Hıristiyanların işareti olduğundan kabul edilmez. Sonra ateş yakalım denir o da Mecusilerin işareti denir o da kabul edilmez. Sonra başka sahabe büyük bir boru öttürmekle olsun denir o da Yahudilerin işareti olduğu için kabul edilmez.

Sahabeler o gün dağılır. Ertesi gün Peygamber Efendimiz toplar sahabeleri.

Sahabelerden biri rüyasında gördüğü birtakım sözler öğretildiğini söyler Peygamberimize.

Peygamberimiz de oku öyleyse der. Sahabe bugünkü okunan Ezan-ı Muhammediyeyi okur. Başka bir sahabe rivayete göre Hz. Ömer olduğu da söylenir.

O da ben de aynı rüyamda bu sözleri duydum der ve ezan o gün bugün dünya döndükçe yeryüzünden sürekli ezanlar okunur hiç susmaz. Allah’ın adıyla birlikte Peygamberimizin adı sürekli okunur yeryüzünde.

Ezanı, Kur’an’ı Ebu Cehiller, firavunlar, Nemrutlar değiştirmeye güçleri yetmedi siz mi değiştireceksiniz, düşün milletin yakasından.