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Dini nikahlı eşini öldüren sanıktan ölen kadının oğluna ilginç sözler:

Kocaeli’de dini nikahlı yaşadığı kadını başından vurarak öldüren zanlı, yargılandığı davada öldürdüğü kadının oğluna, "Eğer annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:09
Dini nikahlı eşini öldüren sanıktan ölen kadının oğluna ilginç sözler:

Kocaeli’de dini nikahlı yaşadığı kadını başından vurarak öldüren zanlı, yargılandığı davada öldürdüğü kadının oğluna, "Eğer annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım" dedi.



Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 18 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda Serpil Ertekin(43), 16 yaşındaki oğlunun gözü önünde aldatıldığını düşünen imam nikahlı eşi Duran G. tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Duran G. isetutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın Kocaeli 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ertekin’in başka biri tarafından 475 kez arandığını öğrenen sanık Duran G., "475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım” dedi.



"Serpil, telefonda başka bir kadın ile ilgili ses kaydı yakalamış"


Kocaeli 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu bulunan katil zanlısı Duran G., ölen Ertekin’in oğlu, dükkanında çalışan şahıslar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya tanık olarak katılan M.E., “Ben Serpil ile Turan’ın iş yerlerinde yaklaşık iki yıl çalıştım. Serpil, cep telefonunu ortada bırakırdı, şifrelerini bile bilirdim. Başka bir erkeğe yakın davrandığına tanık olmadım. Turan, bildiğim kadarıyla her akşam alkol alırdı. Turan ile Serpil’in konuşmalarında, Turan’ın eski eşini darp ettiğini, diğer eski eşini ise bıçakladığını duydum. Serpil ayrıca telefonda başka bir kadın ile ilgili ses kaydı yakalamış, ses kaydında ise Turan’a ‘Bana iş yeri açar mısın’ diye sormuş” dedi.



"Sanığın başka bir kadınla uygunsuz fotoğrafları Serpil’e gönderilmiş"


Cinayetin işlendiği güne kadar emlakçı dükkanında çalıştığını ifade eden H.K. ise, “Ben de iş yerlerinde çalıştım. Olay tarihinde Serpil ile Turan’ın iş yerlerinde çalışıyordum. Serpil cep telefonu hep ortada dururdu. Ben toplam 7 ay çalıştım. Serpil’in başka bir erkekle görüştüğüne tanık olmadım. Turan, iş yerinde alkol almazdı ama sabahları dükkana geldiğinde alkol kokusu olurdu. Bir kez de ofiste silah görmüştüm. Turan ile Serpil arasında olaydan 1 ay önce büyük bir tartışma yaşandı. Sanığın başka bir kadınla uygunsuz fotoğrafları Serpil’e gönderilmiş, bundan dolayı da kavga etmişler” diye konuştu.



"Bilseydim kendi kafama sıkardım"


Sanık avukatının Serpil Ertekin’in ilişkisi olduğu iddia edilen bir adam tarafından 475 kez arandığının tespit edildiğini bildirmesi üzerine katil zanlısı Dursun G., duruşmaya katılan Ertürk’ün oğluna, “Eğer annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım” şeklinde konuştu.



Mahkeme heyeti telefon kayıtlarının incelenmesi ve eksik evrakların tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken Dursun G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:09
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