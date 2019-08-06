0553 313 94 23

Dini nikahlı eşini kendisini aşağıladığı için öldürmüş

Eskişehir’de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:51
Dini nikahlı eşini kendisini aşağıladığı için öldürmüş

Eskişehir’de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.


Olay, dün Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Ülviye İnci (52) ile dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönmesiyle Tacettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla Ülviye İnci’yi defalarca bıçakladı. Darp edilip ardından bıçaklanan çaresiz kadın çığlıklar atarak "Beni kurtarın, öldürecek" diye bağırdı. Sesi duyan komşuları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir ile kapı açılarak, 112 Acil Sağlık ekipleri içeri girdi. Ekipler, Ülviye İnci’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.



"Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum"


Cinayetin ardından kendine zarar veren Taceddin Y. ise 112 ekipleri ve polisin nezaretinde önce hastaneye, daha sonra emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde depresyon ilacı kullandığını dile getiren ve cinayet sonrasında da çok sayıda hap kullandığını iddia eden Tacettin Y., "Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup bunaltıyordu. Olayın gecesi de parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, uyanmıştı. Kahvaltı için mi uyandığını sorduğumda beni tersledi. Sonra ben sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.


Zanlı Tacettin Y. emniyetteki işlemleri sonrası bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini vuracak
    1. ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini..
    2. Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri..
    3. Dini nikahla eşini öldüren cinayet..
    4. Karacabey’in dört bir yanını ‘ıhlamur’..
    5. Malatya’da ulaşımın rahatlaması için..
    6. Bu uçucu yağlar ağrılarınızdan..
    7. Uzmanlar tehlikenin boyutunu açıkladı!..
    8. İnternet kafede av tüfeği kazara ateş..
    9. Ölmeden önce son selfi
    10. Dağlıoğlu: “Bu masa sorunların..
    11. Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6..
    12. Adanaspor'da Robert Feczesin ile..
    13. Sağlık Bakanlığından caretta..
    14. Ahlatlı kadınlardan sanat eseri..
    15. Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
    16. Diyarbakır’da yangın: 2 ev ve 4 ahır..
    17. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    18. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    19. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    20. Meram Belediyesi okulların..
    21. Bitlis'te terör operasyonu
    22. Göz kuruluğuna dikkat
    23. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    24. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    25. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    26. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    27. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    28. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    29. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    30. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'