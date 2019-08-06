0553 313 94 23

Dini nikahla eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralaması sonucu adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

06 Ağustos 2019 Salı 16:00
Dini nikahla eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralaması sonucu adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


Edinilen bileğilere göre olay, dün Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana gelmişti. Ülviye İnci (52) ile dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönmesiyle Tacettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla Ülviye İnci’yi defalarca bıçakladı. Darp edilip ardından bıçaklanan çaresiz kadın çığlıklar atarak "Beni kurtarın, öldürecek" diye bağırdı. Sesi duyan komşuları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir ile kapı açılarak, 112 Acil Sağlık ekipleri içeri girdi. Ekipler, Ülviye İnci’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.


Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Tacettin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tandır dumanı ve aşırı tuz kanser riskini artırıyor
    1. Tandır dumanı ve aşırı tuz kanser..
    2. Rize’de sele kapılan Hüseyin..
    3. İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
    4. Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1..
    5. Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma..
    6. Çanakkale’de 32 kaçak göçmen yakalandı
    7. Tarlada otlayan keçi ve koyun,..
    8. Filipinler’de “ulusal dang salgını”..
    9. Medipol Başakşehir'den altyapıya 4..
    10. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    11. Mustafa Cengiz, milli yelkenci Ecem..
    12. Dünyaca ünlü Çakal Carlos beklentisini..
    13. Bangladeş'teki dang humması salgını
    14. Dev maç dev ekranda Akhisar Milli..
    15. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    16. Battalgazi’de asfalt çalışmaları..
    17. Bağdat’ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
    18. Leo Schwechlen yeniden Göztepe’de
    19. Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker..
    20. FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis
    21. Prens Selman hakkında aşk iddiası
    22. Mars'a gidecek astronotlar zihinsel..
    23. Bomba anket sonuçlandı! Birleşik..
    24. AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya..
    25. Diş hekimlerinden “kürdan" uyarısı
    26. Musullu, bayrama hazır
    27. Bosna'daki "ölüm kampı" kurbanları..
    28. Trabzonspor, Çekya'ya gitti
    29. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    30. BM'den Yemen'de gerilimin düşürülmesi..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak