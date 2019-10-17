0553 313 94 23

Metin Feyzioğlu'ndan "dini nikah" eleştirilerine sert cevap

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, şahit olarak katıldığı nikah töreninde resmi ve dini nikahın birlikte kıyılması nedeniyle kendisini eleştirenlere cevap verdi. Feyzioğlu "Bizim görevimiz ülkemiz ve meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Enerjimizi tüketmeye ve bizi tüm güçleriyle engellemeye çalışanlar bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:28
Metin Feyzioğlu'ndan "dini nikah" eleştirilerine sert cevap

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, Ağrı'da katıldığı bir nikah töreninde resmi ve dini nikahın aynı anda kıyılmasından dolayı basında yer alan haberlerle yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini belirtti.

Metin Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi! Şahitlik yaptı

Törende resmi nikahın yanında ailelerin tercihi doğrultusunda dini nikahın da kıyıldığını vurgulayan Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye Başkanımızı ziyaret ettikten sonra kendisinin davetiyle katıldığımız merasimde resmi nikah Belediye Başkanı tarafından kıyılmıştır. Ailelerin tercihi çerçevesinde dini nikah merasimi de din görevlisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz dini merasimde herkes gibi davetli konumundaydık. Resmi nikah merasiminde ise ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık. Konu bundan ibarettir. Bunun altında başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir."

Feyzioğlu, haberlerde olayların çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her vesileyle ve mümkün olan her çarpıtma yöntemi uygulanarak şahsıma yöneltilen saldırıların sebebi, elini vicdanına koyan herkesçe bilinmektedir. Bizim görevimiz ülkemiz ve meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Enerjimizi tüketmeye ve bizi tüm güçleriyle engellemeye çalışanlar bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:28
  1. Ağrı
  2. Metin Feyzioğlu
  3. dini nikah

YORUM YAZ

  • Malik Atalay Malik Atalay 1 dk önce
    Metin feyzioğlu sizi milliyetçi duruşunuzdan dik duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum
  • ibrahimibrahim12 dk önce
    işin aslında FARKLILIK yok inanç din meselesi var sizi eleştirenler inançsız olabilirler takma salla gitsin
  • yasar inanyasar inan24 dk önce
    resminikah görüntüdürdininikahinsanınvicdanınırahatlatır.dini nikahtaallahın şahitliğidevardır
  • hizipsavarhizipsavar36 dk önce
    VALLA HADİ HAYIRLISI İNŞALLAH BUNLAR HİZİPCİ HAİNLERİN (BENİM GİBİ ) GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜNDEN YAPIYORSUNDUR.
  • Tata TongaTata Tonga37 dk önce
    dini nikah ne resmi nikah ne? yahu nikah nikahtır! nikahta aleniyet yoksa o nikah ne dinli nikah olur ne dinsiz nikah olur ne de resmi nikah olur. bir bir şey olmaz. yani ortada nikah diye bir şey yoktur. peygamberimiz zamanında kağıt kalem mi vardı? ayetleri bile kemik parçalarına, taşlara derilere yazmışlar. deftere kaydedilmeyen yani tapu sicili gibi kayıt tutulmayan nikah nikah olmaz. sakattır.islamda kimkime dumdumanın yeri yoktur. kimkime dumdumanın başka versiyonu muta nikahıdır.
  • fikretfikret39 dk önce
    helal olsun size baronlara karşı seriledlğin tavırda farkındayız tabuları yıkıyorsun bildiğin yolda yürü it ürür kervan yürür kimse engel olamaz
  • yusufyusuf44 dk önce
    Sayin Metin feyzioglu en sonunda samimi olarak dogru yolu buldun. Vataninin Bekasi icin Ilk kez (benim bildigim) Gercekten Bir seyler yaptinVETüm saldirilar Yillarca Yoldas!!!bildiklerinden geldi. SELAMÜNALEYKÜMsana

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Selam olsun direnişini sürdüren annelerime!
  1. Selam olsun direnişini sürdüren..
  2. PKK mı HDP’den, HDP mi PKK’dan çıktı?
  3. D vitamini eksikliğinizin olduğunu bu..
  4. Bakan Turhan’dan engelsiz ulaşım mesajı
  5. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig..
  6. Konut satış Eylül’de yüzde 15 arttı
  7. Irak: DEAŞ'lıları burada yargılayacağız
  8. 89.99 liraya uçma fırsatı
  9. Lonca’dan mezun olan girişimci ekip..
  10. TÜRKTAY’dan “Yeşil Ekonomi Yolunda..
  11. Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve..
  12. 'Halkbank'ın yargı süreci hukuki..
  13. Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman..
  14. İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel..
  15. Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9..
  16. Her iki tüketiciden biri aldığı malı..
  17. Della Miles kimdir nerelidir?
  18. Adı Cumhuriyet, tarzı ihanet! ABD'li..
  19. Maneviyata düşman, edepsizliğe dost!..
  20. Çukurova'da pamukta verim ve üretim..
  21. Hollanda Başbakan Mark Rutte: NATO,..
  22. Merkel'den skandal Türkiye hamlesi
  23. İran 'yerli üretim' askeri eğitim..
  24. 'Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve..
  25. Manipülasyoncular boş durmuyor!..
  26. İş dünyası ‘Gençler iş beğenmiyor’..
  27. Gül’den çok sert ‘Barış Pınarı’ ve..
  28. Soylu: Gelecek nesillerimize bunu..
  29. Yumurta üreticileri Afrika pazarı için..
  30. THY, Zanzibar seferlerini haftada 7..
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular