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“Dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla mücadelemiz artarak devam edecek”

“Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele” panelinin açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:25
“Dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla mücadelemiz artarak devam edecek”

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelinde din istismarına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ankara’da “Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele” başlıklı panel yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dini istismar eden şahıs, grup veya yapılarla mücadele seferberliğinin Diyanet’in tarihinde yapmış olduğu en önemli çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

“Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele” çalışmaları bütün illerde tamamladıklarını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “ Bu çalışmalarımız bundan sonra daha da hızlanarak çeşitli kurumlarda, üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine,  cezaevlerindeki mahkumlara, kamplardaki mültecilere yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“15 Temmuz işgal girişimi”

Başkan Erbaş, FETÖ’nün din istismarı ile ülkemize vermiş olduğu zarara dikkat çekerek şöyle konuştu:

“15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz işgal girişimi bizim daha uyanık, daha dikkatli olmamız gerektiğini, boşa geçirecek zamanımızın olmaması gerçeğini bize yeniden hatırlattı.O açıdan hiçbir köy,mezra bırakmadan ülkemizi karış karış dolaşmaya, ulaşamadığımız hiçbir kesim bırakmadan insanımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

PKK bile dini istismar ediyor”

Mesihlikle, mehdilikle,hurafelerle, hikayelerle, rüyalarla dini istismar edenlerin tarihi süreç içerisinde hep olduklarına işaret eden Başkan Erbaş, “Dinsiz, inançsız bir ideolojiyi savunmasına rağmen PKK bile dini istismar ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, 81 ilde düzenledikleri seminer ve panellerle sadece dini istismar FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadele etmediklerine değinerek, şöyle devam etti:

“Elimizdeki FETÖ ve DEAŞ raporlarının özetlerini 500 bine adet bu kitapçıklardan bastırıp insanımızı, toplumumuzu uyarmaya çalışıyoruz.Ama sadece FETÖ ve DEAŞdeğil bizim probleminiz. Belki o yolda olan, belki en az bunlar kadar zararlı olan hurafelerle, hikayelerle, rüyalarla menfaat temin edip adeta bunu geçim haline getiren yapılarla, şahıslarla büyük bir mücadelemiz var ve devam edecek.”

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından panele geçildi.

Panelin Moderatörlüğünü Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı yaptı.

Panele konuşmacı olarak katılan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, “FETÖ Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü” başlıklı sunumu yaparken, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı da “DEAŞ Dehşete Dayalı Bir Din İstismarı”başlıklı sunumu dinleyenlerle paylaştı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:25
  1. Ankara
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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