Dini gruplarda İmamoğlu için çalışanlara dikkat!
Gazetemiz okurlarından Metin Kalkan, "Dini gruplarda İmamoğlu için çalışanlara dikkat!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.11 Haziran 2019 Salı 13:31
Metin Kalkan/İstanbul
AK Parti kadın kollarına sızan bazı kişiler, Ekrem İmamoğlu’na çalışıyorlar. 31 Mart’taki, Ak Parti kadın müşahitlere aman ki aman, dikkat. Süleymancı, Haydarbaşcı, Saadet kökenli kadınlar, büyük ihanet ediyorlar, edecekler. Evlerde sohbet ediyoruz organizasyonlarında iş kotarıldı. AK Parti, yedek müşahitler vasıtası ile mutlaka ve mutlaka işi sağlama almalıdır.
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