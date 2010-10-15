CHP ve MHP sözcüleri yaptıkları konuşmalarda çözümü, "üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldırmak" ve bazen de "Kamusal alanda hizmet veren değil de alanların başörtülü olmalarını serbest bırakmak" şeklinde ifade ediyorlar. Eğer çözüm dedikleri, destek verecekleri bu ise "çözüm istemiyorlar, selden kütük kapma peşindeler" demektir. Okumuş yazmış adamlar, şunca yıldır müslümanların arasında yaşıyorlar; bunlar bilmezler mi ki, dinde pazarlık olmaz, dindarlara "ibadetlerin şu kadarını yapın, şu kadarını yapmayın, haramların bazılarını terk edin ama bazılarını terk etmeyin..." denemez. (..) Hz. Peygamberden (s.a.) günümüze kadar bütün İslam alimleri şu maddelerde ittifak etmişlerdir: 1. Kadınların el, yüz ve ayakları dışında kalan vücutlarını, mahrem olmayan erkekler yanında uygun giysilerle örtmeleri farz, açmaları haramdır (Zaruret halleri müstesnadır). 2. Müslümanların dinin emirlerine uyma yükümlülüğü (mükellefiyet) ergenlik çağına girince başlar; bu da kızlarda 9-15 yaşları arasında ayhali olmakla gerçekleşir. Ayhali olmayanlar da onbeş yaşlarından sonra yükümlü olurlar. (..) Din özgürlüğü, din karşıtlarının görüş ve anlayışlarına insanları mecbur etmek anlamına gelmez. Dindar neye inanıyorsa hürriyet ona ait olacaktır. (..) Bu duruma göre çözüm "ergenlik çağına gelmiş kadın ve kızlarımızın nerede olurlarsa olsunlar, mahrem olmayanlar yanında örtünmelerini serbest bırakmaktır." Bu hürriyeti sınırlayan, azaltan, kısan teklifler çözüm değildir; aldanma, aldatma ve oyalamadır. (..) Kamusal alan diye uydurulan yerlerde –başkalarının hak ve hürriyetlerine zarar vermediği, kamu düzenini bozmadığı... halde başörtüsünü yasaklamak insan haklarına aykırıdır, din hürriyetinin hukuk dışı kısıtlanmasıdır. (..) Hayrettin Karaman, YENİ ŞAFAK