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ABD uşağı Sisi, bir Hristiyan'ı vali olarak atadı

Mısır'ın ABD uşağı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, ülke siyasi tarihinde ilk kez bir Hristiyan kadını vali olarak atadı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:33
ABD uşağı Sisi, bir Hristiyan'ı vali olarak atadı

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni atanan valilerin Cumhurbaşkanı Sisi’nin huzurunda İttihadiyye Sarayı’nda yemin ederek görevlerine başladığı, Menal Avad Mihail’in Dimyat valiliğine getirildiği kaydedildi.

Mısır’da bu göreve getirilen ilk Hristiyan kadın olan Mihail’in, 1989 yılında Benha Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduğu, 1999 yılında ise İskenderiye Üniversitesi’nde doktorasını tamamladığı belirtildi.

Mısır’da dindar kesimin yoğun olduğu Dimyat gibi bir kente Hristiyan kadın valinin atanması, Mısır medyasında ve kamuoyunda ülkede rejimin iyice güçlendiğinin kanıtı olarak yorumlanıyor.

Mısırlı Hristiyanlar söz konusu atamayı memnuniyetle karşıladı. Yerel basına konuşan Vatan İçin Mısırlı Kıptiler Birliği Başkanı Kerim Kemal, "Mısır'da yeni bir döneme girildiğine vurgu yaparak dini farklılığın önemli atamalar için bir engel olmaktan çıktığını ve liyakat esasına göre atanan Mihail'in iyi hizmetler yapacağını" söyledi.

2011 yılında Gına şehrine Hristiyan polis şefi Imad Mihail’in vali olarak atanmasının ardından halk ayaklanarak eylem yapmış, güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:33
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