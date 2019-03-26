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Dinçer: "Tarihimizin ve kültürümüzün parçası olan vakıf eserleri korunmalı"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan vakıf eserlerinin korunmasının ortak sorumluluk gerektirdiğini belirterek, bu sorumluluğun fert fert paylaşılması halinde vakıf eserlerinin sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

26 Mart 2019 Salı 15:47
Dinçer: "Tarihimizin ve kültürümüzün parçası olan vakıf eserleri korunmalı"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan vakıf eserlerinin korunmasının ortak sorumluluk gerektirdiğini belirterek, bu sorumluluğun fert fert paylaşılması halinde vakıf eserlerinin sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.


Bu yıl 6-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanacak Vakıflar Haftası dolayısıyla Adana Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Develi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, Mersin Eğitim Vakfı Temsilcisi Gül Emgili ile Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Müdürü Ertan Eren, Başkan Dinçer’i ziyaret ederek hafta ve kutlamayla ilgili karşılıklı istişare de bulundular. Ahmet Develi ile Vakıf temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dinçer, insanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftasının Vakıflar Haftası olarak kutlandığını vurguladı. Dinçer, "Vakıflar kanalıyla insanlardaki yardım duygusu geliştirilirken, diğer taraftan vakıflara eski eserlerimizi korumak, kollamak, gelecek nesillere ulaştırma görevi de tevdi edilmiştir. Bu eserlerin bütün insanlığın kültürel mirası olduğu düşünüldüğü zaman, başta mülkü amirler, belediyeler olmak üzere bütün vatandaşlarımız tarafından top yekun korunması gereken eserlerdir. Tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan vakıf eserlerin korunması, bir kurum ve kuruluşa emanet edilemeyecek derecede ortak sorumluluk gerektirmektedir. Fert fert bu sorumluluğu paylaştığımız taktirde, tarihi vakıf eserlerimiz sonsuza kadar yaşayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:47
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