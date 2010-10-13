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Dinçer: Rekabet için hedefiniz olmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, başka ülkelerle rekabet edebilmek için,vizyon sahibi olmak, hedefseçmek ve o hedefi gerçekleştirmek üzere birtakım projeler ve takdimler yapmakgerektiğini belirterek, ''Ama bu ülke (Türkiye), henüz, yenilik yapacakprojeleri kaldırabilecek kadar olgun değil

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Dinçer: Rekabet için hedefiniz olmalı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, başka ülkelerle rekabet edebilmek için, vizyon sahibi olmak, hedef seçmek ve o hedefi gerçekleştirmek üzere birtakım projeler ve takdimler yapmak gerektiğini belirterek, ''Ama bu ülke (Türkiye), henüz, yenilik yapacak projeleri kaldırabilecek kadar olgun değil. Çünkü yeni projeler, yeni riskler almayı gerektiriyor. Yönetim yapımız ise asla risk almaya uygun bir tasarıma sahip değil'' dedi. Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 18'incisi düzenlenen ''Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi''nde konuşan Dinçer, geçen yılki törende çalışma hayatına yönelik sorunları anlattığını ve bu konuşma yüzünden yıl boyunca eleştirildiğini söyledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:25
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