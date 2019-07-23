Dinçer: "İcra ve ihale ilanlarının yerel basında yayınlanmasının önü tekrar açılmalı”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı TalatDinçer, “Yerel basının ekonomik özgürlüğe kavuşturulması için icra ve ihaleilanlarının yayınlanmasının önü tekrar açılmalı, gerekli teşvik yasaları bir an önceçıkarılmalı, kamu kurum ve kuruluşları ilan vermede daha duyarlı davranmalıdır” dedi.

Dinçer, basından sansürün kaldırılışın 111. yılı dönümü olan ’24 TemmuzGazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, yapılan hizmetlerindoğru ve tarafsız olarak halka aktarılmasında yazılı, görsel ve işitsel basınınöneminin asla göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, halkı aydınlatan ve kamuoyuna gerçekleri bildiren aracın basın olduğunu söyledi.

Basının örtülü ya da açık biçimde sınırlandığı, basın özgürlüğünün sağlanamadığıülkelerde, halkın ve gerçeğin sesi olma işlevini yitirdiğine işaret eden Dinçer, basınkuruluşlarının ekonomik olarak güçlü olması gerektiğine vurgu yaparak, "Maliimkansızlıklar basın kuruluşlarının bağımsız hareket etmesinin önündeki en büyükengeldir. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Özellikle yerel basın malisorunların altında nefes alamamaktadır. Mali sıkıntı içerisinde olan gazeteler diğerkonularda da sıkıntı çekmeye başlayacaktır. Maddi sıkıntı çeken gazete, tecrübeli veeğitimli eleman çalıştıramayacak, bu da gazetenin içerik olarak kalitesizleşmesineneden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ihale ve icra ilanlarının kaldırılacak olmasının yerelbasına ekonomik açıdan büyük darbe vuracağının altını çizen Dinçer, şöyle devametti; "Haber toplamak, haberi basmak ve bu basılan haberleri kitleye duyurabilmekiçin oluşmuş gazeteler, ayakta kalabilmek için yeterli maddi güce ihtiyaçduymaktadır. Bugün ekonomik sıkıntı içerisinde olan yerel gazete sahiplerinin enönemli şikayetleri, resmi ilan pastasından yeterince pay alamamak, ticari ilan vereklam yetersizliği, gazetenin ham maddesi olan kağıdı temin etme zorluğu, tirajsorunu ve devletin yerel gazeteleri yeteri kadar desteklemediğidir. Bu sorunlar halihazırda devam ederken icra ve ihale ilanlarının da kaldırılacak olması, yerel basınınyok olmasına zemin hazırlayacaktır. Yerel basının ekonomik özgürlüğekavuşturulması için icra ve ihale ilanlarının yerel basında yayınlanmasının önü tekraraçılmalı, gerekli teşvik yasaları bir an önce çıkarılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarıilan vermede daha duyarlı davranmalıdır.”

Basın çalışanlarının iş güvencesine, sendikal haklara sahip olarak daha rahatkoşullarda çalışmasının sağlanması ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesinin, iş

verimliliğini artıracağı gibi basının gelişmesine de önemli katkıda bulunacağına vurguyapan Dinçer, “Basınımızhukuk devleti ilkesine sadık kalarak görevini yerinegetirirken, ulusal değerlerimizin korunması ve Türkçe’nin doğru kullanımına özengöstermeli, özellikleçocukların ve gençlerin bedensel, ruhsal ve etik yöndengelişmelerine zarar verecek, onları suça itecek yayınlardan uzak durmalıdır. Tüm buduygu ve düşüncelerle basından sansürün kaldırılışının yıldönümünü kutluyor, basınçalışanlarına başarı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.