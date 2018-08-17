Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen ataması ne kadar 2018 | Din kültürü öğretmeni atama puanları

Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki 20 bin öğretmen alımında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ne kadar alınacak. MEB Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni için ne kadar kadro ayıracak?

Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

Bu yılın Temmuz ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılmıştı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kadrosuna Bin 907 atama gerçekleştirdi. MEB yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni için bir önceki atamada olduğu gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin atamasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN KPSS MÜLAKAT PUANLARI 2017