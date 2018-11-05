Din istismarıyla mücadele

M. Fatih Kahraman

“Dini, sadece inanmayanlar değil inananlar da istismar ede(bili)r.”

Dinin istismarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı geç de olsa bazı akademisyen ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek yapılması gerekenlerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunarak 13 maddelik karar aldığını kamuoyuna duyurdu (29.10.2018). Daha önce de buna benzer bir deklarasyon yayınlanmıştı ki, daha çok FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Müslüman avamı kandırarak istismarda bulunmasıyla alakalıydı. Alınan bu kararların umarız uygulanabilirliği söz konusudur ve ayrıca kimi şarlatanların bertaraf olmasına yönelik bir içerik taşımasını da temenni etmekteyiz.

Bu inanmış millet nedense daha çok inanç ve din üzerinden istismar edilerek yıllarca ifsad edilmiş, ihtilaf ve ayrımcılık körüklenerek birbirine düşürülmüştür.

FETÖ, DEAŞ, Boko Haram tipi terör örgütlerinin esasında Siyonist ve haçlı güçlerince kurulup finanse edildiğini görmemek ve anlamamak mümkün değilken yerli-yabancı benzeri oluşumlara da asla imtiyaz tanınmaması gerekir.

Bir grubun, cemaatin, derneğin ya da STK temsilcisinin din üzerinden hamaset yaparak örgütlenip devletin bazı kurumlarına sızmalarına kesinlikle müsaade ve müsamaha edilmemelidir. Çünkü eğer bunlara tolerans verilirse herkes sırtını bazı siyasilere yaslayarak kendi adamlarını oraya buraya yerleştirmenin azami gayreti içerisinde olur ki, bu da tecrübeyle görüldüğü gibi sadece bölücülük ve felaket getirir.

Din konusunda özellikle sosyal hayatla ilgili hususlarda yegane otorite DİB’in denetiminde uzman bir kadronun yönetiminde olup son noktayı onların koyması bu konudaki kargaşanın bitmesi hususunda oldukça önemlidir. Aksine piyasada dolaşan bilgi kirliliğinin önüne geçemeyiz.

Siyaset ve sağlık alanında olduğu gibi dinle ilgili olarak hatta onlardan daha fazla hemen herkesin uzmanmışçasına ileri-geri ahkâm kestiğine birçoğumuz tanık olmuşuzdur. Yani uluorta cesurane fetvalar havalarda uçuşuyor. Birileri bu dini sahipsiz mi görüyor ne?..

Din adına işlenen hezeyanların örneklerini burada sıralamak istemiyoruz, ancak mütedeyyin kişiler olarak bu durumdan çok ciddi olarak rahatsızlığımızı da ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla din istismarı konusunda DİB’in bütün personeliyle yalın İslam’ı millete anlatmasını ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde bu sorunu ivedilikle çözmesini beklemekteyiz. Kısaca neşter vurulmasını beklediğimiz birkaç hususa değinmek gerekirse: Kamuoyunun dinle ilgili açıklanmasını beklediği acil bir mesele varsa Diyanet’in gecikmeden derhal derde deva sadre şifa kabilinden bir açıklama yapması, Özel teşekküller içerisinde din üzerinden varlıklarını sürdürüp de yeni bir din inşa ve ihdas edenlere asla fırsat verilmemesi, Birçok ilimizde taziyelerin üçüncü gününde cenaze sahiplerinin çevrenin baskısıyla kendilerini yemekli mevlit okutma mecburiyetinde hissetmelerine bir çözüm bulunması,

Diyanet’in dışında fetva yayınlayan TV kanallarının denetlenmesi,

“Kur’an bize yeter” deyip Peygambersiz bir din projesinin dahili ve harici mimarlarının tespit edilip susturulması,

Mealcilik (Kur’an’ın orijinalinden ve tefsirinden çok meal okuyup direkt ondan hüküm çıkarma) furyasına dur denilmesi,

Vaizlerimizin kitap ve sünnete dayalı olarak gündemin tam ortasından konuşup vatandaşları aydınlatması,

Tarihten bugüne ihtilaf meselesi yapılmış konuları tekrar ısıtıp gündeme taşıyarak ümmetin kafasını karıştıranlara en doğru cevap verilerek bizlere hiçbir şey katmayacak olan ve sadece tefrikaya yol açabilecek hususlarda yetkililerin nihai noktayı koyarak gündemden düşürmesi,

Diğer adı barış olan İslam dininin sadece dünya ve ahiret saadetini hedeflediği yönünü her platformda anlatarak ulusal ve uluslararası düzeyde İslamofobik yaklaşımların önüne geçilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi gibi hususlara dikkat çekiyoruz. Dikkat çektiğimiz bu hususlarda müspet bir neticeyi yakın bir gelecekte almayı umut ediyoruz.