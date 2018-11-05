0553 313 94 23
impression

Din istismarıyla mücadele

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, “Din istismarıyla mücadele” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:39
Din istismarıyla mücadele

M. Fatih Kahraman

Dini, sadece inanmayanlar değil inananlar da istismar ede(bili)r.

Dinin istismarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı geç de olsa bazı akademisyen ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek yapılması gerekenlerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunarak 13 maddelik karar aldığını kamuoyuna duyurdu (29.10.2018). Daha önce de buna benzer bir deklarasyon yayınlanmıştı ki, daha çok FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Müslüman avamı kandırarak istismarda bulunmasıyla alakalıydı. Alınan bu kararların umarız uygulanabilirliği söz konusudur ve ayrıca kimi şarlatanların bertaraf olmasına yönelik bir içerik taşımasını da temenni etmekteyiz.

Bu inanmış millet nedense daha çok inanç ve din üzerinden istismar edilerek yıllarca ifsad edilmiş, ihtilaf ve ayrımcılık körüklenerek birbirine düşürülmüştür.

FETÖ, DEAŞ, Boko Haram tipi terör örgütlerinin esasında Siyonist ve haçlı güçlerince kurulup finanse edildiğini görmemek ve anlamamak mümkün değilken yerli-yabancı benzeri oluşumlara da asla imtiyaz tanınmaması gerekir.

Bir grubun, cemaatin, derneğin ya da STK temsilcisinin din üzerinden hamaset yaparak örgütlenip devletin bazı kurumlarına sızmalarına kesinlikle müsaade ve müsamaha edilmemelidir. Çünkü eğer bunlara tolerans verilirse herkes sırtını bazı siyasilere yaslayarak kendi adamlarını oraya buraya yerleştirmenin azami gayreti içerisinde olur ki, bu da tecrübeyle görüldüğü gibi sadece bölücülük ve felaket getirir.

Din konusunda özellikle sosyal hayatla ilgili hususlarda yegane otorite DİB’in denetiminde uzman bir kadronun yönetiminde olup son noktayı onların koyması bu konudaki kargaşanın bitmesi hususunda oldukça önemlidir. Aksine piyasada dolaşan bilgi kirliliğinin önüne geçemeyiz.

Siyaset ve sağlık alanında olduğu gibi dinle ilgili olarak hatta onlardan daha fazla hemen herkesin uzmanmışçasına ileri-geri ahkâm kestiğine birçoğumuz tanık olmuşuzdur. Yani uluorta cesurane fetvalar havalarda uçuşuyor. Birileri bu dini sahipsiz mi görüyor ne?..

Din adına işlenen hezeyanların örneklerini burada sıralamak istemiyoruz, ancak mütedeyyin kişiler olarak bu durumdan çok ciddi olarak rahatsızlığımızı da ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla din istismarı konusunda DİB’in bütün personeliyle yalın İslam’ı millete anlatmasını ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde bu sorunu ivedilikle çözmesini beklemekteyiz.  Kısaca neşter vurulmasını beklediğimiz birkaç hususa değinmek gerekirse: Kamuoyunun dinle ilgili açıklanmasını beklediği acil bir mesele varsa Diyanet’in gecikmeden derhal derde deva sadre şifa kabilinden bir açıklama yapması, Özel teşekküller içerisinde din üzerinden varlıklarını sürdürüp de yeni bir din inşa ve ihdas edenlere asla fırsat verilmemesi, Birçok ilimizde taziyelerin üçüncü gününde cenaze sahiplerinin çevrenin baskısıyla kendilerini yemekli mevlit okutma mecburiyetinde hissetmelerine bir çözüm bulunması,

Diyanet’in dışında fetva yayınlayan TV kanallarının denetlenmesi,

Kur’an bize yeter” deyip Peygambersiz bir din projesinin dahili ve harici mimarlarının tespit edilip susturulması,

Mealcilik (Kur’an’ın orijinalinden ve tefsirinden çok meal okuyup direkt ondan hüküm çıkarma) furyasına dur denilmesi,

Vaizlerimizin kitap ve sünnete dayalı olarak gündemin tam ortasından konuşup vatandaşları aydınlatması,

Tarihten bugüne ihtilaf meselesi yapılmış konuları tekrar ısıtıp gündeme taşıyarak ümmetin kafasını karıştıranlara en doğru cevap verilerek bizlere hiçbir şey katmayacak olan ve sadece tefrikaya yol açabilecek hususlarda yetkililerin nihai noktayı koyarak gündemden düşürmesi,

Diğer adı barış olan İslam dininin sadece dünya ve ahiret saadetini hedeflediği yönünü her platformda anlatarak ulusal ve uluslararası düzeyde İslamofobik yaklaşımların önüne geçilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi gibi hususlara dikkat çekiyoruz. Dikkat çektiğimiz bu hususlarda müspet bir neticeyi yakın bir gelecekte almayı umut ediyoruz.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:39
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Din istismarı
  3. FETÖ
  4. DEAŞ
  5. Boko Haram
  6. Siyonist ve haçlı güçleri
  7. STK
  8. DİB
  9. Mealcilik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    9 kişiyi katletmişti... Mahkemeden ceza yağdı
    1. 9 kişiyi katletmişti... Mahkemeden..
    2. Diyanet namaz vakitleri tüm iller için
    3. Altın fiyatlarında son durum
    4. Süper lig 11. hafta maçları kaç kaç..
    5. Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu..
    6. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu
    7. FB TV eski haber müdürüne FETÖ cezası
    8. MHP’li belediyenin sponsor olduğu..
    9. “İzmir bilişimde öncü bir il olacak”
    10. ÖSYM KPSS ortaöğretim ve önlisans..
    11. Din istismarıyla mücadele
    12. Yurt dışına kaçacaklardı! Operasyonla..
    13. Lahor'un Rang Maha karakolunda 3 polis..
    14. 9 kişiyi öldüren Taş'ın cezası açıklandı
    15. KPSS önlisans soruları ve cevapları ne..
    16. İstanbul'daki barajlar bu yıl ilk defa..
    17. Al-Dıqqi: BAE ve bin Zayed de..
    18. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    19. 2018 KPSS sonuçları ne zaman..
    20. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!