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Selçuklu Vakfı Genel Başkanı Şehsuvaroğlu: Din ile kin bir arada olmaz

Selçuklu Vakfı Genel Başkanı Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu günümüz gençliğine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde; "Din ile kin bir arada olmaz" dedi..

13 Ocak 2019 Pazar 14:24

Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Günümüz gençliği üzerine Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Selçuklu Vakfı Başkanı Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu; gençlikten her zaman ümitvar olunması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben gençlikten her zaman ümitvarım. Şüphesiz geçmişte Enver Paşa'ya, Hafız Hakkı Paşa'ya, Mehmet Akif'e, Yahya Kemal'e baktığımızda o kuşakların verdikleri mücadele ve batı değerlerine olan unsiyetleri bakımından çoğu aydınlar bugünkülerden daha önde görünüyorlar. Fakat yeise düşmek haramdır. Her kuşaktan ümitvar olmak icap eder. Bugünkü kuşağında şöyle bir imkanı var ki bütün çağlardan daha zengin bir Türkçe'ye sahipler. Dilimiz 250 bin kelimeyi aşmış durumda. Bu ne demek? Dünyanın üçüncü büyük dilini konuşuyoruz. Şu anda bir Türk genci eğer ister ve çalışırsa  Şeyh Galib'i de Yahya Kemal'i de Yunus'u da aşabilir. Günümüz nesli onlardan daha zengin bir Türkçeye sahip. Romanda, tiyatroda, şiirde bütün Türk tarihi boyunca yazıp çizmişlerden daha zengin eserler üretebilirler. Ama ne yazık ki; üniversitemiz, akdemi dünyası, siyaset dünyamız ve medyamız insanları 3 bin kelimelik konuşma becerisine sınırlandırmışlar. En alim İngiliz profesörler mutlaka masalarında bir İngilizce lügat bulundururlar. Bizim profesörlerimiz, aydınlarımız, öğrencilerimiz lugata bakmıyorlar. Mesela insanlarımız Kur'an-ı Kerime yüzeysel bakıyorlar. Dolayısıyla da muhdeviyatını anlayamıyorlar"

'Din ile kin bir arada olmaz!'

Bütün insanları düzelerek Müslüman olabileceğini vurgulayan Şehsuvaroğlu şöyle konuştu:

"Biz cemiyetten ümitvar olmalıyız. Bütün insanlar düzelebilir. Öyle değil miydi? Allah Kur'an-ı Kerim’i indirdiği zaman Hazreti Peygamber ilk bu işe başladığında Ömer, Hamza, Vahşi onu öldürmeye gelmediler mi? Dün kafir olan kelimeye sarılıp Müslüman olarak bizden olur. Din ile kin bir arada olmaz"   

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:24
  1. Selçuklu Vakfı Başkanı Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu
  2. Enver Paşa
  3. Mehmet Akif

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