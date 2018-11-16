Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı ne zaman yapılacak? 2018 Diyanet DHBT sınav konuları

DHBT sınavı sonucuyla Diyanet İşleri Başkanlığı binlerce personel alımı yapacak. Diyanet bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım, din görevlisi, Kur’an Kursu hocası ve daha birçok pozisyonda görev almak isteyenler 2018 DHBT sınavına girecekler. Peki DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte Diyanet DHBT sınav tarihi ve DHBT sınav konuları…

Diyanette görev almak isteyen KPSS’ye sınavına giren vatandaşlar, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) girmek zorundalar. 2018 DHBT sınavına girecek adaylar başvurularını 9-17 Ekim 2018 tarihine kadar yapmışlardı. DHBT sınavı geç başvuruları ise 1 Kasım’da gerçekleşti. ÖSYM tarafından yapılacak olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. DHBT sınav sonuçları da 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak.

Diyanette görev almak isteyenler DHBT’ye girmeleri zorunlu

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.

DHBT sınav konuları

estte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, "İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı" konu başlıklarından sorular yer alacak. İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test "Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet" konu başlıklarından oluşacak.