Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvuruları ne zaman yapılacak? 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır. Açıktan atamalar ve sözleşmeli alımlar, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı puanına sahip olanlardan KPSS puanı başarı sırasına göre atama yapılacak. Kadro sayısının üç katına kadar adayın çağrıldığı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre yapılmaktadır.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarında kullanılan Yeterlilik sınavı kaldırılınca yerine din hizmetleri alan bilgisi testi 'DHBT' getirildi. Din Hizmetleri Alan Bilgisine katılabilmek için adayların önce KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir.



“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. Diyanet 2018 yılı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının tarihi ile ilgili bilgiler. osym.gov.tr den yayımlanacak sınav takvimine göre DHBT sınavına başvuru tarihleri daha çok netleşecek. Bu alandan sınava giriş yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin sınav takvimi aracılığıyla bu bilgileri edinmek istiyor. İşte, adayların hazırlıklarını sürdürdüğü DHBT sınavı ne zaman yapılacağı konusunda ÖSYM tarafından takvim yayınlandı.



Başkanlığımız ilgili mevzuatında söz konusu kadrolara Ekim 2014 tarihinden sonra atanacaklar için yeterlik şartı kaldırılarak; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlığımız arasında imzalanan protokol ile KPSS’ye Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanmak isteyenlerin mesleki bilgilerinin ölçüleceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi eklenmiştir.

Devlet kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. Diyanet daha önce yeterlik adıyla kendisi sınav yapmaktaydı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 2014’te bu sınavı ÖSYM yapmaya başladı.



ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.



ÖSYM tarafından Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılacak KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 9 Aralık 2018 Pazar günü 09.30'da Başlayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan alan bilgisi testi için 60 dakika süre verilecek.



9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak 2018 KPSS DHBT sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS DHBT Sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.



Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, "İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı" konu başlıklarından sorular yer alacak.



İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak.

Test "Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet" konu başlıklarından oluşacak.



Salona giriş için kimlik ve güvenlik kontrolleri işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, sınav salonuna sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı ya da pasaportları kontrol edilerek alınacak.