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Din görevlilerine eğitim semineri

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında din görevlilerine yönelik eğitim semineri verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:28
Din görevlilerine eğitim semineri

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında din görevlilerine yönelik eğitim semineri verildi.


Çorum İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi işbirliği ile “Geleceğimiz Gençliğimiz” konulu projenin imar aşamasına geçilmesi ve donanımlı eğitimci oluşturabilmek amacıyla Çorum İl Müftülüğüne bağlı hizmet veren din görevlilerine gençlik yönergesi ve gençliğe değer projesi, Lise ve Üniversite gençleriyle iletişim, ergenlik psikolojisi ve yaklaşımlar, Bedensel değişim ve mahremiyet algısı, İnanç problemleri ve din karşıtı akımlar ve sosyal medyanın doğru kullanımı gibi çeşitli konularda eğitim semineri verildi.


Çorum il müftülüğü konferans salonunda alanında uzman öğretim üyelerinin de konuşmacı olarak katıldığı seminere; Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Cengil, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Macid Yılmaz, Psikolog Öğretmen Türkan Kolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Doktoru Mehmet Sertçelik ve Gençlik Koordinatörü Ertuğrul Öztekin bilgi ve tecrübelerini din görevlileriyle paylaştı.


İl Müftülüğü öncülüğünde ilgili kurumlarla birlikte işbirliği içinde başlatılan projenin amacının gençlerimizin dini bilgilerini artırmak, milli ve manevi değerlerimize uygun sosyalleşmelerine imkân oluşturmak, gençlerimizi cami ve din görevlileri ile buluşturacak örnek projeler üretmek, bu sayede doğru din eğitimi almış, ahlaklı, kendisine, ailesine, dinine ve vatanına faydalı bir gençlik oluşmasına katkı sağlamak amacıyla “Geleceğimiz Gençliğimiz” projesi hayata geçirilmiş oldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:28
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