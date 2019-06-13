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Din görevlilerine diksiyon kursu verildi

Bilecik İl Müftülüğü personeline Türkçeyi etkili konuşma ve diksiyon kursu verildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:07
Din görevlilerine diksiyon kursu verildi

Bilecik İl Müftülüğü personeline Türkçeyi etkili konuşma ve diksiyon kursu verildi.


Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulu Konferans Salonu’nda yapılan kursa Bilecik İl Müftü Vekili İbrahim Özen, müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantı gündeminin okunmasıyla başlanılan toplantıda yaz Kur’an kursları uygulama esasları, yaz kur’an kursları ders programı ve öğrenci kayıt dilekçeleri dağıtıldı. Cami bilgilerinin güncellenmesi konularının görüşülmesinin ardından kursiyerlere Türkçeyi etkili konuşma ve diksiyon eğitimi verildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:07
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