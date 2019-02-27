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Din Görevlileri Toplantısı yapıldı

Bilecik’te Din Görevlileri Toplantısı İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında gerçekleştirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
Din Görevlileri Toplantısı yapıldı

Bilecik’te Din Görevlileri Toplantısı İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında gerçekleştirildi.


Şubat ayı toplantısı, Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulu Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya, müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, cuma dersleri ek öğretim programı uygulama esasları, camiler ve din görevlileri haftası yarışmaları, sabah namazı buluşmaları, camilerde hatim okunması, değerler eğitimi projesi, sigara ve madde bağımlılığı, seçim yasakları, 8. cami görevlileri çalıştayı raporu, mahallelerdeki yardıma muhtaç kimselerin ihtiyaçlarının giderilmesi, muvafakat işlemleri, hac ve umre yolcularına Kur’an öğretimi konuları görüşülerek Şubat ayı aylık toplantısı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
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